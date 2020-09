El Gobierno y el PP ahondan en sus diferencias en el arranque del curso político

Madrid, 9 sep (EFE).- La comparecencia monográfica de Pedro Sánchez este martes en el Senado ya anticipaba que cualquier entendimiento entre el Gobierno y la oposición era misión imposible y el primer "cara a cara" entre el jefe del Ejecutivo y el líder del PP, Pablo Casado, este miércoles en el Congreso, lo ha certificado.

Sin quitarse la mascarilla en ningún momento por indicación de la Presidencia del Congreso, Pedro Sánchez no ha dudado en reprochar a Casado que "no arrime el hombro" por no querer negociar los presupuestos de 2021, imprescindibles para la recuperación y, lo que es más grave, "incumpla la Constitución" al negarse a renovar instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Lamento que no arrimen el hombro, que utilicen el virus en esta batalla partidista. El PP ha decidido no hacer nada, no ayudar, no al Gobierno, sino a la sociedad española", ha proclamado.

Casado, duro también, ha preguntado a Sánchez si va a asumir alguna responsabilidad tras "mentir masivamente a los españoles" con la pandemia y le ha acusado de pretender la "rendición incondicional" del PP para gobernar en solitario y "sin oposición", algo a lo que no está dispuesto su partido.

El líder del PP ha reiterado que su partido lleva "seis meses tendiendo la mano" al Gobierno, pero todas sus propuestas, como una agencia independiente que gestione los fondos europeos o la "despolitización" del CGPJ, son desdeñadas por Sánchez mientras mantiene en su Ejecutivo de coalición a un partido, como Podemos, imputado.

Por contra, Sánchez ha rechazado el argumento del PP para no renovar los órganos constitucionales en que un partido, como Podemos, que ataca a la Corona o apuesta por la República, pueda ocupar puestos en esas instituciones.

El presidente del Gobierno ha admitido que Podemos propone cuestiones que exceden el actual marco constitucional pero, a día de hoy, es un partido que cumple con la Constitución, no como el PP que "incumple" la Carta Magna con su bloqueo.

Frente a esta actitud del PP, Sánchez ha reclamado "unidad y cogobernanza" para hacer frente a esta nueva oleada de la pandemia que, subraya, es "menos letal" que la de marzo y abril.

"No nos pida arrimar el hombro al precipicio para salvarse, cuando quiera hacer algo bueno para los españoles nos tendrá a su lado, mientras siga perjudicándolos nos tendrá enfrente", le ha contestado Casado.

Toma y daca que se ha repetido en el resto de la sesión de control, también en el estreno de la nueva portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, sustituta de la cesada Cayetana Álvarez de Toledo.

En una pregunta a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, Gamarra ha criticado la coordinación y gestión del Gobierno en la pandemia porque, según sus palabras, "cada Consejo de Ministros es una batalla campal".

Calvo le ha contestado que el PP "ha desaparecido" de los consensos que necesita el país para mitigar los efectos económicos y sociales por el coronavirus.

"Echen un capote a España", le ha exigido.

Desde las filas de Podemos, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha arremetido también contra el PP por creer que las instituciones del país "son suyas" y por eso -ha denunciado- crearon "una estructura mafiosa" y bloquean la renovación del CGPJ "de la manera más patética".

En su duelo semanal con Iglesias, el 'número dos' del PP, Teodoro García Egea, ha reprochado al vicepresidente que no está atento a lo que sucede en España porque está ocupado con "sus líos y sus escándalos judiciales" y "quiere meter mano en los jueces, con la ayuda del señor Sánchez", en referencia a la renovación del CGPJ.

"Se le acaba el tiempo a usted y a su Gobierno. Tic, tac, señor Iglesias", ha dicho Egea.

Para ahondar aún más si sabe la brecha entre Gobierno y el PP, el PSOE y Unidas Podemos han llegado a un acuerdo para registrar conjuntamente en el Congreso la creación de una comisión de investigación sobre el caso "kitchen" que afecta a antiguos cargos 'populares' y de la que se ha desvinculado Casado.

Y mientras Gobierno y PP profundizan en sus diferencias, ERC ha vuelto a hacer un guiño a Podemos para que intente convencer a Sánchez de que negocie los presupuestos con los partidos de izquierda y deje a un lado a Ciudadanos.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha criticado a Sánchez por plantear posibles pactos presupuestarios con Cs y ha pedido a Unidas Podemos que "aguante" frente al partido de Inés Arrimadas.

Solo así, ha avisado Rufián, podrán sumarse a las conversaciones presupuestarias formaciones progresistas.