El juez ordena que la mujer de Mainat no se acerque a él ni a sus hijos

Barcelona, 25 oct (EFE).- Angela Dobrowolski no se podrá acercar a menos de un kilómetro a Josep Maria Mainat ni a los dos hijos que tiene en común con este productor televisivo, después de que así lo haya ordenado este domingo el juez que investiga si ella intentó matar al que aún es su marido.

La noche del 22 al 23 de julio, el fundador de la Trinca, diabético y de 72 años, sufrió una acentuada bajada de azúcar que le provocó un coma hipoglucémico y acusó a su mujer, de 37 años y estudiante de último curso de Medicina, de habérselo provocado al inyectarle una sobredosis de insulina mientras dormía.

Tras escucharles a ambos, el magistrado ha atendido la solicitud de Mainat, que a la salida ha explicado a los medios que ha pedido la orden de alejamiento contra Dobrowolski por "miedo a que pueda pasar algo", tras lo cual ha agregado que pedirá un informe psicológico de la acusada, porque cree que "necesita ayuda".

Lo que ha desestimado el juez ha sido el ingreso en prisión provisional de la acusada, una medida que pretendía la Fiscalía argumentando riesgo de fuga y de "atentado contra los bienes jurídicos" de la víctima.

Por ahora, Dobrowolski seguirá en libertad provisional, sin pasaporte y con la obligatoriedad de comparecer cada 15 días en el juzgado.

Mainat ha dicho que no ha solicitado el encarcelamiento de su mujer porque no quiere que a sus hijos, que aún no saben nada del tema, les llegue que su padre ha querido meter a su madre en la cárcel. Tendrá que ser un juez, ha añadido, quien decida si Dobrowolski tiene que ir a prisión "tras un juicio justo".

Pese a que en el auto del Juzgado de instrucción número 32 de Barcelona queda claro que la defensa de Mainat, que lidera la abogada Olga Tubau, no ha pedido el ingreso en prisión para Dobrowolski, tanto ella como su abogado, Jorge Albertini, han afirmado a los medios que el productor televisivo la quería encarcelar "a toda costa".

El auto judicial explicita que la petición de prisión la ha efectuado "únicamente el ministerio fiscal".

Mainat ha anunciado que su defensa pedirá en los próximos días que Dobrowolski se someta a un examen psicológico para que pueda iniciar un tratamiento si se constata que tiene un problema de salud mental.

Aunque ha admitido estar molesto con ella, el productor televisivo ha subrayado que no la "odia" y que desea que en un futuro sus hijos puedan tener contacto con ella.

Al ser preguntado por su versión de la noche de los hechos, Mainat ha detallado que, tras una discusión muy fuerte con Dobrowolski en relación con el proceso de divorcio, se fue a dormir y después se despertó "aturdido", ya en la camilla y esperando el traslado al hospital, con el último recuerdo de ella poniéndole una inyección.

Fue entonces cuando, según su relato, hizo una "conexión obvia" que le llevó a afirmar que ella lo había intentado matar, un extremo que ha precisado que no puede probar, pero que quiere que se investigue.

Ella sostiene que se limitó a inyectar a su esposo un compuesto vigorizante, porque él se lo pidió para el tratamiento antiedad que sigue desde hace años.

Además de esta investigación por intento de asesinato, el productor televisivo y su esposa tienen otras causas abiertas en los juzgados de violencia contra la mujer, a raíz de las denuncias cruzadas que ambos se interpusieron, acusándose mutuamente de agresión.