El nuevo partido de Puigdemont alargará su congreso hasta el 3 de octubre

Barcelona, 18 jul (EFE).- Junts per Catalunya (JxCat), el partido impulsado por el expresident Carles Puigdemont, alargará su congreso fundacional hasta el 3 de octubre y mantiene las "puertas abiertas" a quien quiera sumarse al proyecto, incluido el PDeCat, con quien se siguen manteniendo conversaciones.

La líder de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, y la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, han dado detalles en rueda de prensa de cómo será el congreso fundacional de JxCat, que comenzará este 25 de julio, se celebrará de forma virtual debido a la crisis de la COVID-19 y terminará el 3 de octubre.

El pasado 2 de julio, Puigdemont anunció que se constituirá un nuevo partido el 25 de julio sin esperar al PDeCAT, que de momento se niega a disolverse como la Crida Nacional per la República para integrarse en una nueva organización unitaria bajo las siglas de JxCat.

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, exigió por su parte esta semana a JxCat que dé garantías de que persistirá "el proyecto" de su partido y su modelo de sociedad, que ha augurado que estará presente "de una manera u otra" en las elecciones, y ha admitido su "decepción personal" por la polémica por la marca.

Según ha dicho Madrenas, "se están manteniendo conversaciones" entre los representantes de ambas siglas, dado que JxCat es "un partido que no entiende de exclusiones" y "pretende que todo el mundo, venga de la tradición ideológica que venga, se pueda sumar" al proyecto de Puigdemont.

"Nosotros no queremos ir contra nada ni contra nadie. No lo hemos hecho nunca ni lo haremos ahora. Somos inclusivos, tenemos las puertas abiertas, nunca nos encontrarán en relatos negativos o de confrontación", ha aseverado la alcaldesa de Girona.

Madrenas, que se cuenta entre las impulsoras de JxCat, es también militante del PDeCAT, carné que por el momento ha dado a entender que mantendrá.

Ha admitido que una de las cuestiones que deberá resolver este congreso es si se permite la "doble militancia", algo que ha reconocido que "no es lo usual", pero que en todo caso no compete a ella decidir si se aceptará o no, sino al conjunto de JxCat, en el marco de la ponencia de organización.

Según ha detallado Artadi, el próximo sábado 25 se dará el pistoletazo de salida al congreso con "un acto político" abierto a toda la ciudadanía.

A partir de entonces y hasta el 3 de octubre se deberá aprobar el funcionamiento interno del partido, así como las ponencias política y organizativa y la dirección de la formación.

Artadi y Madrenas han dicho que detalles más concretos sobre el calendario del congreso y sus distintas fases se darán a conocer a mediados de la semana próxima.

Existe la posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, convoque de forma anticipada los comicios y sean ya en otoño, pero, preguntada por este eventual escenario, Artadi ha dicho que JxCat "no correrá a hacer unas primarias cuando todavía no se sabe cuando se harán las elecciones".

"Vamos paso a paso y haciendo las cosas como creemos que deben hacerse", ha indicado.

Artadi ha celebrado que por fin "el equipo Puigdemont" se constituya en partido político, un proyecto que tendrá como banderas trabajar por una independencia de Cataluña "viable e inevitable" al tiempo que buscará garantizar un buen "gobierno del día a día" en las instituciones en las que ya tiene representación.

Se ha presentado esta mañana el nuevo logo de la formación, en el que destacará más la palabra "junts", con una tipografía distinta a la usada hasta ahora y rodeada de un color de tonos verdosos.