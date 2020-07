El Parlament catalán vuelve a la actividad telemática tras el positivo de la diputada Elena Fort (JxCat)

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El Parlament ha vuelto este lunes a realizar toda su actividad de manera telemática, después de que la diputada de JxCat Elena Fort diera positivo por coronavirus, han explicado fuentes parlamentarias a Europa Press.

Durante los primeros meses de la pandemia toda la actividad parlamentaria se realizó por videoconferencias, pero en las últimas semanas la Cámara catalana había recuperado una cierta normalidad y las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces, las comisiones y los plenos ya se celebraban en el Parlament, aunque de manera reducida y con las medidas de seguridad oportunas.

Sin embargo, a partir de este lunes y durante esta semana --la última del curso parlamentario-- la actividad vuelve a ser telemática y las comisiones y la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces se harán por videoconferencia.

El sábado, Fort anunció en un tuit recogido por Europa Press que había dado positivo: "Esta mañana me han confirmado que he resultado positiva en la prueba del Covid-19. Un familiar dio positivo, hice la prueba por precaución. Las personas con quien he estado en contacto cercano en los últimos días han sido informadas. Estoy confinada desde hace días en casa siguiendo todos los protocolos de seguridad y, por ahora, me encuentro bien de salud y sin síntomas".

Las fuentes parlamentarias ya citadas han señalado que, pese a que la diputada de JxCat solo había acudido a la Cámara a buscar un portátil, se ha optado por volver a la actividad telemática "por precaución".