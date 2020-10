El Parlamento Vasco rechaza una propuesta de Bildu y Podemos que abogaba por "el fin de la monarquía" en España

El texto, rechazado por PNV, PSE-EE, PP+Cs y Vox, también reclamaba el esclarecimiento de los "supuestos delitos" del rey emérito

VITORIA, 8 (EUROPA PRESS)

El Parlamento Vasco ha rechazado este jueves, con los votos del PNV, PSE-EE, PP+Cs y Vox, una iniciativa de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, que abogaba por "el fin de la monarquía" en el Estado español y que demandaba el esclarecimiento de los "supuestos delitos" cometidos por el rey emérito.

El texto planteado por ambos grupos ha sido rechazado por el pleno de la Cámara, que este jueves ha debatido sobre la monarquía española a propuesta de Elkarrekin Podemos-IU, formación que finalmente ha acordado una enmienda con EH Bildu.

La iniciativa consensuada por ambas formaciones abogaba por "el fin de la monarquía en el Estado español" y reclamaba "total transparencia sobre la huida del rey emérito", sobre el que el texto recordada que "está siendo investigado por delito de corrupción, evasión fiscal y blanqueo de capitales". La enmienda reclamaba, asimismo, "el esclarecimiento de estos supuestos delitos a través de las vías judiciales".

En su intervención, el parlamentario de Elkarrekin-Podemos IU Jon Hernández ha denunciado que la "huida" del rey emérito de España el pasado mes de agosto supone "el último episodio de una sucesión de actos inaceptables y en muchos casos delictivos".

Hernández ha recordado que la Justicia suiza investiga a Juan Carlos I por "hasta siete delitos relacionados con la corrupción y el fraude a la hacienda pública", y ha lamentado que los tribunales españoles hayan otorgado "inmunidad" al rey, al "negarse a investigar" hechos que sí están siendo objeto de estudio por jueces de otros países.

"REPUBLICANIZAR LA MONARQUÍA"

Además, en referencia a la propuesta planteada la semana pasada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, para "republicanizar la monarquía", ha afirmado que eso "ya se ha intentado", aunque "sin éxito", ya que "la cabra tira al monte".

Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Jasone Agirre ha subrayado que la monarquía española es "el último regalo de Franco", y que se trata de un modelo de jefatura de Estado introducido "en el mismo pack" que la Constitución, "sin preguntar" a los ciudadanos.

Además, pese al "cuento de fantasía" que se ha pretendido instalar en la opinión pública sobre la Casa Real española, ha asegurado que finalmente ha quedado en evidencia que se trata de una monarquía "corrupta", cuya actividad está rodeada de "casos oscuros e indicios de delitos". Asimismo, ha lamentado que el PNV hable de que el rey de España "no es el rey de los vascos", cuando rinde "pleitesía" al monarca en sus visitas a Euskadi.

Agirre también ha aludido a la sugerencia de Urkullu respecto a la conveniencia de "republicanizar" la monarquía. La representante de EH Bildu ha asegurado que esa "no es la solución", aunque -en todo caso- ha lamentado que Urkullu se dedique a "dar ideas" para que la monarquía "persista y se perpetúe", cuando la sociedad vasca "mayoritariamente" rechaza ese modelo.

Desde el PNV, Joseba Egibar ha advertido a EH Bildu y a E-Podemos de que el Parlamento Vasco no es el "ámbito" institucional adecuado para abordar este asunto. De todas formas, ha recordado que el PNV ha apoyado la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para analizar las actividades del rey emérito, y ha recordado que la "mayoría de bloqueo" del PP, Ciudadanos y el PSOE impide que esa vía tenga "ningún desarrollo".

"LOS REYES DE ESPAÑA NO SON NUESTROS REYES"

Egibar ha reprochado a E-Podemos que "lo que consigue" en el Congreso lo traiga ahora al Parlamento Vasco, "con la idea de crear un cerco de presión" en torno al PSOE. No obstante, le ha recordado que medidas como la retirada del tratamiento de rey emérito a Juan Carlos I dependen del Consejo de Gobierno, del que Unidas Podemos forma parte junto al PSOE.

El portavoz parlamentario del PNV, que ha subrayado que si Juan Carlos I "ha robado", deberá hacer frente a sus "responsabilidades", ha destacado, no obstante, que "los reyes de España no son nuestros reyes". "Los vascos no tenemos rey; ni el rey ni la reina, ni los hijos ni los padres; ni los anteriores ni los actuales", ha proclamado.

Desde las filas del PSE-EE, Txarli Prieto ha expresado su "sorpresa" por el hecho de que E-Podemos-IU haya presentado una iniciativa de este tipo en la Cámara vasca. El dirigente socialista ha asegurado que la propuesta de la coalición progresista "ni tan siquiera tiene la categoría de ocurrencia".

Además, ha reprochado a esa formación que pretenda "colocar bajo sospecha" a la Justicia española "de forma infundada", y ha acusado a E-Podemos-IU de incurrir en una "incoherencia" respecto a la posición que mantienen los representantes de Unidas Podemos que forman parte del Gobierno central.

El dirigente socialista ha afirmado, además, que los actos del rey emérito están sometidos a "la rendición de cuentas" y que si existen indicios de delito en su comportamiento, "deberán ser investigados por la Justicia".

El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha atribuido la presentación de esta iniciativa a la "obsesión" de Elkarrekin-Podemos-IU respecto a la monarquía, y ha denunciado que esta formación ha planteado un debate "improductivo".

En la misma línea, ha reprochado al partido proponente su actitud "manipuladora", su "odio y animadversión" respecto al sistema monárquico y su concepción "rupturista" de la sociedad española.

"CODAZOS" POR SALIR JUNTO AL REY

Al igual que otros portavoces, ha subrayado que este asunto "no es competencia" del Parlamento Vasco y, en respuesta a la afirmación de Egibar de que "los vascos no tenemos rey", ha asegurado que muchos miembros del PNV "se daban codazos" para salir en las fotos junto a Juan Carlos I en sus visitas a Euskadi.

Por su parte, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha manifestado que la monarquía "es patrimonio de todos los españoles". Además, ha acusado a los grupos proponentes de utilizar esta iniciativa para tratar de "cuestionar el régimen del 78" y para mantener una estrategia de "acoso y derribo" contra el rey.