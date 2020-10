El PdCat asegura que el grupo de Junts no se rompe hoy pese a votar diferente

Madrid, 29 oct (EFE).- El diputado del PdCat Ferrán Bel ha asegurado que "hoy por hoy" no hay ninguna ruptura dentro del grupo de JxCat pese a que cuatro diputados se abstendrán en la prórroga del estado de alarma y los otros cuatro, del Partido Demócrata, votarán a favor.

Ferrán Bel, que ha comparecido ante los medios en el Congreso, ha explicado que no es la primera vez que eso sucede porque ya ha ocurrido hace unas semanas en el Parlament de Cataluña.

La división de JxCat en esta cuestión se evidenció ayer cuando dieron a conocer las propuestas de resolución. Por un lado, las firmadas por Laura Borràs, la actual portavoz y dirigente de la máxima confianza de Carles Puigdemont, y por otro las que suscribió Ferrán Bel, afín al partido que dirige David Bonheví.

En todo caso, ha dicho que cada uno "debe justificar su voto" y, a su juicio, en la situación actual no se entiende un voto "que no sea afirmativo".

Qué pasaría, se ha preguntado en este sentido, si no se aprobara el estado de alarma: "¿en qué situación van a estar los catalanes, va a ser mejor o peor, y la situación del Govern para luchar contra la pandemia, va a ser mejor o peor? No se trata de nada más en esta votación".

Ferrán Bel ha argumentado que el panorama es muy grave y hay que dar respuesta a una demanda de los gobiernos autonómicos "que son esencialmente los que deben gestionar esta situación".

Ha lamentado de paso que en este debate tan trascendental, por parte del Ejecutivo tan solo esté el ministro de Sanidad y otra ministra "que le hace compañía"

Y también ha justificado el que no apoyen una de las enmiendas de ERC porque no entienden "si ha sido un gol que le ha colado el Gobierno" al plantear que sea la conferencia de presidentes la que decida si se levanta o no el estado de alarma dentro de cuatro meses.

Considera "una paradoja muy extraña" que desde Cataluña se esté reclamando "la bilateralidad" y que ERC pida que la decisión la tomen los presidentes autonómicos.