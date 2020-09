El PDeCAT ve la tramitación de los indultos como un "parche" y pide la amnistía

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El PDeCAT ha considerado este miércoles que la decisión del Gobierno de empezar la tramitación de los indultos para los presos independentistas es un "parche" y ha defendido la amnistía como solución para poder entablar una diálogo que permita encontrar una salida al conflicto catalán.

En un comunicado, creen que cualquier iniciativa que permita que los presos independentistas dejen de estar en prisión es un avance, pero opinan que no se hará justicia porque, a su juicio, no cometieron ningún delito: "Es un parche, no resuelve el problema político de fondo".

Tras acusar al Estado de hacer desde 2017 una aplicación arbitraria del derecho penal contra el independentismo, han asegurado que la posibilidad de que los presos dejen la cárcel "es una medida de carácter humanitario y también un eslabón que permitiría construir un proceso real de diálogo con el Estado para buscar una solución política real a un conflicto democrático profundo".