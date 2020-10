El PNV despacha la moción en dos minutos para no dar protagonismo a una “patochada”

Madrid, 21 oct (EFE).- El PNV ha despachado su intervención en la moción de censura de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez en alrededor de dos minutos para no contribuir al uso "espurio" de esta herramienta parlamentaria y no dar "protagonismo" a la "patochada" de Vox, según ha expresado su portavoz, Aitor Esteban.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco ha asegurado que el líder de Vox, Santiago Abascal, es “candidato por eliminación” porque no quedaba otra “después de las calabazas que habían recibido".

Además, ha afeado que con la moción de censura Vox no aspira a conseguir el apoyo de ningún grupo, sino que únicamente busca “sembrar la cizaña y el odio” con una “mezcolanza de ideas simplonas y contradictorias” para lograr “minutos de telediario”.

El portavoz del PNV ha acusado a Vox de decir que “el régimen de Franco fue mejor” y ha criticado que Vox quiera ilegalizar “a quienes no le gustan” incluido el PNV.

“Abascal no es candidato es un no candidato, el PNV no contribuirá a dar protagonismo a esta patochada de la moción de cesura, evidentemente votaremos no”, ha finalizado Esteban, diciendo a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que usase sus 29 minutos restantes para un siguiente turno.

El candidato de Vox a la moción, Santiago Abascal, ha afeado una intervención que “prácticamente no ha dicho nada” y ha tildado al PNV de “niños mimados del bipartidismo”, acusándoles de arrogarse la representación del pueblo vasco por el nombre de su grupo parlamentario.

También les ha tachado Abascal de “traidores”, ha dicho que fueron fundados “por un lunático como Sabino Arana” y que traicionaron al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy por apoyar la moción de Pedro Sánchez tras haber respaldado los presupuestos del PP.

“Han actuado en la política como extorsionadores, con aires muy educados y vestidos con traje y corbata”, ha agregado Abascal, que busca su ilegalización porque a su juicio desde el pluralismo político no se puede “destruir la constitución”.