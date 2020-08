El PP acusa a Sánchez de defender la Monarquía "con la boca pequeña" y avisa de que esta institución no está en cuestión

Maroto no ve "lo más relevante" saber dónde está Juan Carlos I y cree que Podemos puede querer saberlo para "hacerle un escrache"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario del PP en el Senado, Javier Maroto, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de defender "con la boca pequeña la Monarquía", una institución que, según ha recalcado, "no está en cuestión aunque a algunos les gustaría", en alusión a Podemos. En este punto, ha recriminado al presidente del Gobierno que "no pare los pies" a su vicepresidente Pablo Iglesias.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Maroto ha afirmado que en España "no se está hablando de monarquía sí o no" y ha recalcado que "solo hace eso Podemos". Eso sí, ha admitido que les "preocupa" el debate que quiere abrir el partido morado porque ahora está dentro del Gobierno.

El portavoz del PP en la Cámara Alta ha echado en cara al jefe del Ejecutivo que defienda la Monarquía "con la boca pequeña", algo que, a su juicio, es lo que está haciendo estos días al "no poner sobre la mesa la importancia que esta institución ha tenido sobre la Transición", con sus "aciertos" y sus "errores" pero con un balance "ampliamente positivo que en estos días no se está poniendo en valor".

Después de que Sánchez reivindicara este martes la vigencia del pacto constitucional y si eso le parece una defensa débil de la monarquía parlamentaria, Maroto ha subrayado que esa defensa debe hacerse "con mayúsculas", recordando las "aportaciones fundamentales" que han hecho a España durante la democracia.

Es más, ha dicho que esa democracia permite la "paradoja" de que mientras Sánchez "tiene miembros del Gobierno que quieren que el Rey esté fuera porque ha aceptado un regalo de un Rey saudí", el propio jefe del Ejecutivo "está de vacaciones en una finca que otro Rey saudí le regaló a Juan Carlos I". "Esas incongruencias que tiene el Gobierno de Sánchez son las que no se entienden", ha apostillado.

"ENÉSIMA CRISIS" DENTRO DEL GOBIERNO PORQUE "PIENSAN DISTINTO"

Maroto ha indicado que este asunto ha puesto encima de la mesa la "enésima crisis en el Gobierno de Sánchez". "Cada vez que surge un tema se ve que piensan distinto y tienen una bronca interna. A veces se ve de forma muy claro como en esta ocasión", ha agregado.

Tras asegurar que esa situación genera "inestabilidad", ha afirmado además que Sánchez está "encantado de la vida" con esta situación porque "mientras se habla del Rey emérito no se habla de su gestión nefasta" al frente del Gobierno de España, sobre todo en la gestión sanitaria y económica ante el coronavirus.

Maroto ha puesto en valor el legado de Juan Carlos I y ha subrayado que a Podemos solo quiere que se recuerde el "último episodio" que le afecta para "cuestionar" la institución e "instaurar la República".

SÁNCHEZ "NO LE PARA LOS PIES" A IGLESIAS

Al ser preguntado si cree que era necesario que el Rey emérito saliera de España para proteger a la Monarquía, el dirigente del PP ha afirmado que la Monarquía "no está en cuestión, aunque a algunos les gustaría que estuviese muy en cuestión". Según ha añadido, "no necesita protección" porque es una institución "segura y constitucional en España".

A su juicio, "el problema" es que Pablo Iglesias "consigue que Pedro Sánchez no le desmienta". "Denuncio que Pedro Sánchez no les pare los pies inmediatamente dentro del Gobierno y diga que en este país la monarquía parlamentaria no está en cuestión", ha resaltado.

En cuanto a si cree que los españoles deben saber dónde está el Rey emérito tras anunciar Casa Real que abandona España, el portavoz del Grupo Popular en el Senado ha quitado importancia a esa cuestión. "No sé si eso es lo más relevante", ha apostillado.

Preguntado de nuevo por esta cuestión, ha indicado que le gustaría saberlo a Podemos por "si está a tiro" para "hacerle un escrache" con su "jarabe democrático". "Seguro que si el Rey emérito estuviera en España pues tendría un grupo de Podemitas muy cerca permanentemente y con una cámara detrás. La pregunta no es si tenemos que saberlo o no, sino para qué", ha agregado.

ACONSEJA A IGLESIAS APLICARSE LA MISMA VARA DE MEDIR

Tras criticar que Podemos se dedique a "atacar" a la Monarquía, el dirigente del PP ha aludido a los casos que afectan a esa formación y a su líder, Pablo Iglesias, como el llamado "caso Dina". "Le pido a Podemos que se aplique la misma vara de medir que tienen para los demás. Que se la apliquen a ellos", ha dicho.

En este punto, ha insistido en que si el secretario general del partido morado se hubiese aplicado esa misma vara de medir "lo habrían exiliado de España hace meses". "Creo que es importante poner los puntos sobre las íes", ha enfatizado.

Al ser preguntado cómo valora el PP las presuntas prácticas del Rey emérito que están publicando los medios de comunicación, el portavoz 'popular' ha señalado que él querría dar su opinión sobre "una sentencia firme" y cuando haya una "posición definitiva" de la Justicia.