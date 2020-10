El PP acusa al Gobierno de "amparar" los "graves insultos" de Iglesias a diversos periodistas críticos

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha acusado este lunes al Gobierno de "amparar" los "graves insultos" vertidos por el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, contra diversos periodistas críticos a raíz de su implicación en el denominado 'caso Dina'.

El PP registró el pasado mes de julio una batería de preguntas en el Congreso pidiendo al Ejecutivo pronunciarse sobre si comparte que Iglesias llame "gentuza" o "tipejo" a diversos profesionales de los medios de El Mundo, Okdiario o El Confidencial.

"En una democracia todos los poderes son objeto de crítica, el poder mediático también", respondió entonces el también ministro de Políticas Sociales y Agenda 2030 cuando se le preguntó por esos ataques.

"TODOS LOS PODERES ESTÁN SOMETIDOS A LA CRÍTICA"

Y es ése precisamente el argumento esgrimido por el Gobierno en su respuesta a los interrogantes planteados en este sentido por los diputados 'populares' Carlos Rojos y Luis Santamaría. En su respuesta, recogida por Europa Press, el Ejecutivo remarca que "en democracia es fundamental el respeto a la libertad de expresión" y que "todos los poderes están sometidos a crítica".

En rueda de prensa desde 'Génova', el 'número dos' del PP ha cargado contra el Gobierno por "amparar", a su juicio, los "insultos" que Iglesias ha dispensado a los informadores estos meses por no decir "lo que le conviene".

El dirigente 'popular' ha lamentado que el presidente Pedro Sánchez ligue su futuro y el de su Gobierno a Iglesias y que hoy en día no se pueda ya distinguir a uno de otro. "Alguien que ampara a quien insulta y amedrenta a la prensa libre del país no merece la confianza de los españoles", ha dicho García Egea, antes de plantear si ahora entiende "todo el mundo" por qué el PP no puede participar de ningún tipo de negociación con este Gobierno.

En otra pregunta, el PP también pedía cuentas al Gobierno por otras palabras de Iglesias señalando que hay sectores dispuestos a "lo que sea" para hacer caer el Gobierno de coalición y advirtiendo de que la "cloaca", no tanto policial sino "mediática", sigue viva. Pero en su contestación, el Gobierno dice que "no tiene nada que añadir o matizar a las declaraciones públicas del vicepresidente segundo".

¿TRAMA CONTRA IGLESIAS?

Y sobre si cree que existe una "trama de policías, medios y empresarios" contra el vicepresidente segundo, el Gobierno recuerda que el Congreso ya concluyó en 2017 que, bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz, creó una estructura policial destinada a "obstaculizar" la investigación de escándalos de corrupción que afectaban al PP y al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos citando, a modo de ejemplo Podemos y el "Informe Pisa".

"Estas decisiones han supuesto una inaceptable utilización partidista de efectivos, medios y recursos del Departamento del Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho", añade el Gobierno.