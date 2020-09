El PP afea al PSOE que diga que se retira de la manifestación contra Ayuso mientras "anima" a ir: "No vale la cosmética"

Gamarra ve "desleal" y "temeraria" la actitud de cargos del PSOE y avisa que es como no haber "entendido" lo que pasó en marzo con el 8M

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha recriminado este miércoles al PSOE que diga que se retira de la manifestación convocada este domingo contra la gestión del Covid-19 por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mientras "anima" a secundarla. Por eso, ha subrayado que "no vale la cosmética" y ha calificado de "desleal" e "irresponsable" que se llame a los ciudadanos a secundar manifestaciones en este momento.

Así se ha pronunciado después de que el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, haya afirmado que ahora "no es momento de manifestaciones" y que su partido "no va a convocar" a la marcha del domingo de sindicatos, asociaciones vecinales y otros partidos de izquierdas contra las últimas medidas "inútiles y con claro tinte segregador" aprobadas por el Gobierno regional y que entraron en vigor ayer lunes. No obstante, ha dicho que los socialistas suscriben el documento de esa convocatoria.

"Me parece que nunca tenían que haber convocado esa manifestación. Pero no vale la cosmética. No vale retirarte de la convocatoria mientras animas a que se asista", ha recalcado Gamarra en una rueda de prensa en la Junta de Portavoces del Congreso tras la reunión de la Junta de Portavoces.

CRÍTICAS A CARGOS DEL PSOE COMO ADRIANA LASTRA

Gamarra ha criticado que, en la actual situación sanitaria, un responsable político como la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, haga un "llamamiento a las manifestaciones" contra el Ejecutivo madrileño, máxime cuando las medidas que se han tomado en esta autonomía "ya se adoptaron hace algunas semanas" en regiones como La Rioja.

"Ese llamamiento a las manifestaciones no es precisamente un ejercicio de responsabilidad política ni de ejemplo público", ha enfatizado, para añadir que el PSOE "no pasa la prueba de lo que es lealtad y responsabilidad en estos momentos".

En este sentido, Gamarra ha subrayado que lo que no puede ser es que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE muestre en su reunión con Isabel Díaz Ayuso "una voluntad de colaborar, arrimar el hombro e ir juntos contra el virus" pero "simultáneamente los miembros de su partido estén firmando la convocatoria de manifestaciones" contra ese Gobierno regional.

"Eso es deslealtad pero no solo es deslealtad, es temerario", ha exclamado, para añadir que no pueden estar diciendo a los españoles que hay que tener cuidado ante el Covid y cumplir las normas y, a la vez, "animarles a que se acuda a manifestaciones contra un Gobierno porque no es de su color político".

Gamarra ha contrapuesto la actitud del PSOE con la que está manteniendo su partido en otros territorios de España. "Esas manifestaciones solo se producen donde gobierna el PP. No he visto yo manifestaciones ni en Castilla-La Mancha ni en La Rioja ni en la Comunidad Valenciana ni en Asturias", ha manifestado, para insistir en que no se verá a los cargos del PP "alentando manifestaciones" en estos momentos.

Gamarra ha recalcado que "no todos son iguales" porque es el PSOE el que "rompe" esa supuesta "tregua" entre Sánchez y Ayuso a la que aludían los medios tras su reunión en la Puerta del Sol al "convocar una manifestación contra el Gobierno de Madrid". "No se puede medir a todos por el mismo rasero cuando actuamos de una manera muy diferente", ha manifestado, para reiterar que los políticos tienen que dar "ejemplo" y por eso "el PP actúa de una manera responsable".

"ES COMO NO HABER ENTENDIDO NADA DE LO QUE PASÓ" EN MARZO

Es más, la portavoz del Grupo Popular ha indicado que animar a manifestarse es como si no se hubiera "entendido nada de lo que pasó", ya que, según ha subrayado, las marchas y actos masivos que se produjeron al inicio del mes de marzo --en alusión al 8M-- fueron "un error y una equivocación".

"Lo que está claro es que a estas alturas ya se ha aprendido lo suficiente como para saber que animar a la gente a manifestarse es una irresponsabilidad política y una temeridad", ha enfatizado la portavoz del Grupo Popular.

