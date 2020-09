El PP cree que el TSJCV "ha intervenido la gestión de Oltra" en las residencias

VALENCIA, 11 (EUROPA PRESS)

La portavoz adjunta del PP en Les Corts Elena Bastidas ha afirmado este viernes que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) "ha intervenido la gestión" de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, en cuanto a las residencias de mayores.

En un comunicado, Bastidas ha asegurado que las "chapuzas judiciales" se acumulan y se ha referido a la decisión del TSJCV de "tumbar la decisión de la conselleria de cerrar el centro de mayores de Vila-real, la de quitarle la razón a Oltra en las concesiones de cuatro residencias y la anulación de la adjudicación de contratos por bajas temerarias porque quería precarizar el sistema".

Esta situación complica la atención social de los más vulnerables justo "cuando más lo necesitan", por lo que le ha pedido "una moratoria ideológica" para que su "sectarismo deje de influir en el bienestar de los más necesitados".

"Es la hora de Oltra. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tiene que relevarla y dejar paso a otra persona con más sensibilidad con los vulnerables y más capacidad de gestión. Son demasiadas las negligencias en lo que afecta a las residencias de mayores, que se agravan en un momento tan delicado como el que estamos viviendo, es el momento de las responsabilidades", ha dicho.

Bastidas ha señalado que Oltra gestiona la conselleria desde el juzgado porque "va de chapuza en chapuza". "Uno puede cometer algún error pero no puede ir de charco en charco, de sentencia en sentencia sin que tenga consecuencias", ha añadido, para agregar: "Ahora seguimos viendo como la gestión de las residencias se le ha ido de las manos y no hay día en el que la Comunitat Valenciana no sea noticia nacional".