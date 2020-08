El PP de Algeciras (Cádiz) acusa al Gobierno de no cumplir con el Plan especial para el Campo de Gibraltar

CÁDIZ, 11 (EUROPA PRESS)

El senador del PP por Cádiz José Ignacio Landaluce ha acusado al Gobierno central de querer modificar los proyectos que incluyó en el Plan especial para la Comarca del Campo de Gibraltar, excusándose en que los Presupuestos Generales del Estado no han sido aprobados.

Landaluce, en una nota, ha querido hacer una valoración negativa de los avances que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez para impulsar el Plan especial del Campo de Gibraltar y dotar a esta comarca de las infraestructuras necesarias.

"Este gobierno sólo vende humo con la estrategia del calamar y utiliza la tinta para ocultar las carencias, que en dos años de gobierno no han sido capaces de subsanar, en lugar de solucionarlas", lamenta Landaluce.

El senador popular ha querido señalar que "esta semana el gobierno de Pedro Sánchez ha comentado que el Plan Campo de Gibraltar que aprobó hace dos años, y que sólo ha ejecutado en materia de seguridad, hay que cambiarlo. Entendemos que no hay que cambiar nada, simplemente cumplir con nuestra comarca, y hacer una realidad las inversiones que están pendientes de desarrollar en esta comarca: que los Presupuestos Generales no estén aprobados no es excusa para invertir en esta zona, como se ha hecho en otros lugares de España".

"Si tenemos que cambiar algo de este Plan Especial del Campo de Gibraltar, que sean los trenes, sustituyendo los antiguos por unos más eficaces y eficientes y que no sufran averías a diario, así como construir las variantes del Campo de Gibraltar y de Campamento, la carretera Algeciras-Tarifa-Vejer, y los accesos norte y sur al Puerto de Algeciras", ha destacado Landaluce.

Pero además, prosigue, "este Gobierno tiene que ofertar formación y dotar presupuestos para planes de empleo, de manera que la gente pueda trabajar y permitir que la economía de España, y más concretamente la del Campo de Gibraltar, pueda resurgir de la crisis económica, máxime tras salir de la pandemia, y con un futuro incierto con la salida del Reino Unido de la Unión Europea".