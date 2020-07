El PP denuncia el "silencio" de Sánchez ante el "ataque" de Iglesias a medios y conductas "machistas" en el 'caso Dina'

Cargos del PP critican también que defienda "naturalizar" que periodistas con presencia pública estén sometidos a crítica e insulto

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El PP ha denunciado este martes el "silencio" de Pedro Sánchez y sus ministros ante el "ataque" del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, a periodistas y medios de comunicación a raíz de informaciones sobre el denominado 'caso Dina', así como tras las conductas "machistas" que, a su juicio, se han puesto de manifiesto al quedarse con la tarjeta móvil de su exasesora Dina Bousselham.

En declaraciones a Europa Press, la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha preguntado al Ejecutivo y al PSOE si consideran habitual que el jefe se quede con una tarjeta de memoria del dispositivo móvil de una de sus trabajadoras y ha señalado que ese tipo de conductas "se alejan del feminismo".

GAMARRA: "CONDUCTAS QUE ATENTAN CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES"

"Llama la atención el silencio de todos los miembros del Gobierno ante conductas que atentan contra la dignidad de las mujeres y que pueden ser constitutivas de violencia de género", ha declarado la dirigente del PP.

Gamarra ha asegurado que es "inaceptable" que Iglesias "afirme con total tranquilidad que ha tenido en su poder esa tarjeta de móvil, cuando los dispositivos son personales, que lo ha visto y que contiene imágenes íntimas".

La responsable de Política Social ha recalcado que ese comportamiento "no es correcto" y ha añadido que el Gobierno de España no puede "respaldar esas conductas con su silencio" sino que "tienen que censurarlas, tanto Sánchez como sus ministros". A su entender, cuando no se reprueban "se da más fuerza y fortaleza al infractor y se está desprotegiendo a la víctima".

De hecho, el PP ya ha registrado en el Congreso una batería de 46 preguntas escritas sobre el 'caso Dina', donde pide, entre otras cuestiones, saber qué importancia otorga el Ministerio de Igualdad al ciberacoso y si considera que retener esa tarjeta con fotos íntimas de Dina Bousselham, como ha reconocido el líder de Podemos, puede ser calificado como violencia de género.

MONTESINOS: ¿NINGÚN CARGO VA A CONDENAR SUS DECLARACIONES?

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha puesto el acento en los "ataques" de Iglesias y Podemos a los medios de comunicación a raíz de las informaciones que han publicado sobre la pieza Dina, desgajada del 'caso Villarejo'.

Montesinos ha censurado que Iglesias, en vez de rectificar, se haya reafirmado hoy desde Moncloa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en su "ataque" contra periodistas mientras "callaban" los ministros que le acompañaban en la mesa, María Jesús Montero, José Luis Ábalos y Juan Carlos Campo.

"¿De verdad ningún cargo del PSOE va a condenar las declaraciones de Iglesias?", se ha preguntado el dirigente del PP, para añadir que Pedro Sánchez "avala con su silencio el ataque de Iglesias a los medios de comunicación".

"NUNCA SE DEBE NATURALIZAR LOS INSULTOS CONTRA NADIE"

Varios cargos del PP han criticado este martes las declaraciones de Iglesias en esa comparecencia en Moncloa defendiendo que en las democracias avanzadas hay que "naturalizar" que "cualquiera que tenga presencia pública o cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en política" está sometido "tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales".

El exministro del Interior y eurodiputado del PP, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que la crítica "es legítima y, si es respetuosa hasta útil", pero ha recalcado que "nunca jamás se debe permitir, y mucho menos 'naturalizar' los insultos contra nadie". "Que eso lo defienda un Vicepresidente de Gobierno es grave, que se haga eco de ellos es intolerable", ha afirmado en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press.

También el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha recriminado al vicepresidente del Gobierno que "ataque y señale a periodistas" para su "linchamiento público". "A Sánchez le está quedando una "normalidad" de lo más anormal. Pablo Iglesias ataca desde el Gobierno a periodistas críticos y avala que se les insulte", ha manifestado.