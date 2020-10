El PP dice que Abascal "confirma el fraude" al prometer comicios porque un moción no es para disolver las Cortes

Los 'populares' hablan de "bochornoso espectáculo" de Vox y ven un "desprecio" a los ciudadanos no centrarse en problemas como el Covid

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular considera que el propio líder de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado el "fraude" que supone su moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez al prometer la convocatoria de elecciones antes de que acabe el año cuando, según establece la Constitución, esta iniciativa parlamentaria es "constructiva" y no para disolver las Cortes.

Así lo ha asegurado el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, después de que Abascal haya pedido apoyo al Congreso para convertirse en presidente del Gobierno y poder convocar elecciones antes de que acabe el año. Hasta entonces, ha ofrecido conformar un Gobierno de "emergencia nacional, reducidísimo" y con personas de "distintas sensibilidades ideológicas".

Olano ha afirmado que Abascal "confirma el fraude de esta moción de censura" al asegurar que convocará elecciones antes de finalizar el año. "La Constitución establece que la moción ha de ser constructiva, con un nuevo gobierno, no para disolver las Cortes", ha enfatizado.

"SEÑOR ABASCAL, ¿CUÁL ES SU PROPUESTA PAAR ESPAÑA?

De la misma manera, el diputado gallego ha echado en cara al líder de Vox que no haya expuesto propuestas cuando están en la segunda oleada de coronavirus y "con muchas reformas por hacer". "Señor Abascal, ¿Cuál es su propuesta para España? ¿Alguna idea para frenar la pandemia? ¿Alguna reforma para superar la crisis económica?¿Alguna idea para crear empleo? ¿Qué harán para salvar empresas y autónomos?. China, Soros, Trump... ¿y los españoles qué?", se ha preguntado.

En parecidos términos se ha expresado la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, quién ha afirmado en Twitter que es un "desprecio a los ciudadanos" que los que los políticos, que son servidores públicos, tengan que "dedicar tiempo a una moción de censura que es y resultará un fracaso".

A su entender, el tiempo de esta semana debería dedicarse a hablar de soluciones ante la segunda ola de coronavirus, como "tramitar la ley que presentó el PP de protección de la salud tan necesaria para luchar contra la pandemia.

"Los números no dan. El único que va a salir reforzado es Sánchez. En plena pandemia, con la crisis sanitaria y económica, deberíamos ocuparnos de problemas reales", ha señalado Pastor también esta mañana en una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press.

"EL GOBIERNO DE LA MENTIRA SALDRÁ REFORZADO"

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado que el PP está centrado en "los problemas reales de los españoles, en la crisis económica y sanitaria, en los rebrotes o en que el Gobierno no rompa la separación de poderes". "Nosotros hoy nos posicionamos, de nuevo, con los españoles", ha añadido.

En una entrevista en TVE, el dirigente 'popular' ha señalado que su partido no va a apoyar la moción --sin entrar a desvelar si votarán 'no' o abstención-- alegando que "no dan los números y favorece" a Pedro Sánchez.

"La foto de mañana será la de Pedro Sánchez ovacionado por sus socios. El Gobierno de la mentira y el caos saldrá reforzado. No vamos a participar en ese juego", ha manifestado Montesinos, que ha subrayado oque el PP se "debe a los españoles" que buscan de los políticos "soluciones ante el caos" que ha provocado el Ejecutivo de coalición.

"BOCHORNOSO ESPECTÁCULO"

Más duro se ha mostrado el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, José Ignacio Echániz, que ha hablado de "bochornoso espectáculo de Vox en la moción de censura". "Que no cuenten con el PP para perder el tiempo. Los españoles nos necesitan, ahora más que nunca", ha afirmado en mensaje en su cuenta de Twitter.

A primera hora de este miércoles, a su llegada al Pleno, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que, con la actual situación que atraviesa España por la pandemia del coronavirus, es una "pérdida de tiempo" debatir la moción de censura que ha presentado Vox.

"Con fallecidos, con rebrotes y con contagios, la verdad es que esta moción de censura es una pérdida de tiempo", ha afirmado el 'número dos' del PP a su llegada al Congreso al ser preguntado cuál será el sentido del voto de su partido en ese debate, un extremo que no ha desvelado.