El PP dice que Sánchez tiene "la pelota en su tejado" y que en vez de "detener el reloj" tiene que retirar la reforma

García Egea insiste en que Podemos "no pinte" nada y Gamarra espera que el PSOE "rectifique" el camino "peligrosísimo que inició"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este viernes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el PSOE tienen "la pelota en su tejado" para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y ha recalcado que no se trata de "detener el reloj" sino de "renunciar y retirar" la reforma exprés que registraron el Grupo Socialista y Unidas Podemos para rebajar la mayoría parlamentaria en la negociación del Consejo.

"Las condiciones del PP, somos serios y muy predecibles, siguen siendo exactamente las mismas", ha señalado Gamarra en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, después de que sus requisitos para sentarse a negociar pasen por retirar esa reforma, excluir a Podemos del proceso y despolitizar la Justicia.

La dirigente del PP ha afirmado que, aunque Sánchez dijo en la tribuna del Congreso que "para el reloj" de esa reforma judicial, "lo que tiene que hacer es renunciar y retirar esa reforma, que es una cuestión también muy distinta".

"Los matices aquí son importantes, sobre todo cuando se trata de Pedro Sánchez, que es un artista en el arte del trilerismo y engañarnos a todos", ha advertido Gamarra, que ha insistido en que se mantienen las tres condiciones que su partido ha puesto encima de la mesa.

"SÁNCHEZ, ACORRALADO POR LA PRESIÓN DE EUROPA"

Gamarra ha achacado el paso que ha dado Sánchez a que está "acorralado por la presión de Europa" tras el "ataque al Estado de Derecho y la división de Poderes" que pretende con su reforma judicial. Según ha dicho, es Pablo Casado el que "pone los puntos sobre las íes a Pedro Sánchez" al denunciar en Europa "lo que está ocurriendo".

La dirigente 'popular' ha subrayado que en esas negociaciones del CGPJ si el PSOE "quiere dejar al margen a Podemos sabe hacerlo". "Somos gente seria y responsable", y ha añadido que el PP sabría darse cuenta si los socialistas "negocian en nombre propio o en nombre de otro" partido, en alusión a Podemos.

Gamarra ha recordado los "ataques" de Podemos a los propios jueces y al jefe del Estado y ha indicado que su partido no puede negociar con esa formación. "Si eso se corrige, ahí está el PP con esas condiciones. El PSOE tiene la pelota en su tejado y, por tanto, esperamos que rectifique y reconduzca el camino que inició, que es peligrosísimo y Europa ha parado en seco", ha resaltado.

GARCÍA EGEA HACE HINCAPIÉ EN LA DESPOLITIZACIÓN

En parecidos términos se ha expresado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que ha enumerado los requisitos que plantea su partido para esas negociaciones del CGPJ, "tres condiciones muy sencillas" que firmarían "el 90% de los españoles".

Así, ha señalado que el PP quiere que Podemos "pinte lo mismo que en la fusión de Bankia y La Caixa". "No es posible que sea más importante una fusión bancaria para aislar a Podemos que la renovación de una institución importantísima como es el Consejo General del Poder Judicial", ha declarado en una entrevista en la Cope, que ha recogido Europa Press.

También ha hecho hincapié en la despolitización de la Justicia. "No sabemos si las decisiones de la Fiscalía sobre Iglesias están tuteladas por una ex ministra socialista", ha manifestado, para censurar que Dolores Delgado pasase de ser ministra de Justicia a fiscal general del Estado, algo que pone en cuestión la "objetividad" de la institución.

"A partir de este momento no sabemos si la decisión de la Fiscalía, sobre Pablo Iglesias, que tiene que ir o no a declarar al Supremo por tres graves delitos, está influida por una llamada de Pablo Iglesias a Dolores Delgado. No lo sabemos. Creo que una gran mayoría de españoles intuye que esa llamada entre Pablo Iglesias y Dolores Delgado se ha producido", ha concluido.