El PP mantiene una "línea roja" en no negociar unos presupuestos pactados con Podemos

Madrid, 31 ago (EFE).- El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que con los actuales socios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en referencia a Podemos, los populares "no puede pactar los presupuestos", y esta sigue siendo una "línea roja" para su partido al igual que en febrero.

En su primera rueda de prensa como portavoz del PP en la sede de Génova, ha respondido a la llamada a la unidad lanzada este lunes por Sánchez en una conferencia con empresarios y representantes de la sociedad civil y Martínez-Almeida ha asegurado que el primero que tiene que "arrimar el hombro" es el Gobierno, antes de pedir el apoyo de los populares.

Así, parafraseando el lema de esta conferencia, ha replicado: "España puede; la pregunta es si Pedro Sánchez puede", porque ha sido "incapaz" de aprobar un nuevo presupuesto estatal en dos años y medio, y también le ha pedido que aplique a sus socios de coalición la petición de "no enfrentar a una España con la otra".

"Si entre ellos no son capaces de arrimar el hombro, no nos pueden pedir a los demás que arrimemos el hombro", ha denunciado Almeida, que también ha rechazado "cabildear" con la renovación de instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Constitucional.

El portavoz del PP ha advertido de que el líder del partido, Pablo Casado, no irá a la reunión con Sánchez del miércoles "para hacerse la foto" ni para hacer "cortinas de humo", porque el presidente del Gobierno no puede pretender que los populares le aprueben "un cheque en blanco" con las cuentas públicas.

En este sentido, ha exigido conocer al menos el anteproyecto de presupuestos y si va a ser aprobado de forma "unánime" por el Gobierno antes de pronunciarse al respecto, aunque ya ha dejado claro que las políticas económicas del PP son "incompatibles" con las de Podemos y los socios de investidura de Sánchez.

El presidente del Gobierno no puede "pedir el sí a los presupuestos antes de que se lo den sus socios", ha advertido Almeida, quien ha considerado que será a partir de ahí cuando tendrá "derecho a decir a la oposición que arrime el hombro".

A su juicio, el intentar derivar la responsabilidad de la aprobación de los presupuestos al PP antes de contar con el apoyo de sus socios no es una "forma seria y razonable" de abordar la cuestión por parte de Sánchez.

También ha criticado que la ronda de reuniones con los líderes de la oposición "llega tarde" y ha insistido en que estos encuentros "no pueden ser una mera escenificación", ya que el PP va "con la mejor de las disposiciones" y "con la mano tendida", pero no está dispuesto a "blanquear" la imagen de un Gobierno de coalición cuando "no se entienden entre ellos".

"Hay que dar ejemplo; si quieres que los demás arrimen el hombro, el primero que lo tienes que arrimar eres tú", ha dicho a Sánchez.