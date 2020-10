El PP pide a Page que no juegue al "socialista bueno" e impida que diputados de C-LM apoyen reforma de ley de CGPJ

TOLEDO, 14 (EUROPA PRESS)

El diputado del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha Juan Antonio Moreno se ha mostrado muy crítico con el anuncio de PSOE y Unidas Podemos enunciado este martes al respecto de sus intenciones de impulsar una reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial para esquivar el veto de los 'populares' a la renovación de este órgano. De su lado, el presidente de los 'populares' castellanomanchego ha ido más allá y ha pedido a Emiliano García-Page que en lugar de dar titulares de "socialista bueno" impida que los diputados regionales voten a favor de esa reforma cuando llegue al Parlamento nacional.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha recordado que la dirección nacional de su partido ya ha avanzado su intención de recurrir esta maniobra ante el Tribunal Constitucional, reparando en que "cualquier modificación de este acuerdo requiere una mayoría de tres quintos" del Congreso.

"El PP va a defender la Constitución, las normativas y la legalidad vigente, y ya ha anunciado que habrá recurso al Constitucional al respecto de esta iniciativa que pretender realizar desde el Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos", ha zanjado.

QUE PAGE DEJE DE HACER DE SOCIALISTA BUENO

Sobre este asunto también se ha pronunciado desde Bolaños de Calatrava el presidente regional del PP que ve en la intención del PSOE y Unidas Podemos de impulsar una reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial un nuevo "atentado político", que se suma a la "cadena" de ataques que ambas formaciones han iniciado contra la Constitución y la Monarquía Parlamentaria y contra los valores "que nos permiten ser libres".

Por ello, ha advertido Núñez, el PP no va a permitir que PSOE y Podemos rompan el consenso que durante 40 años ha habido con la oposición a la hora de elegir al órgano de gobierno de los jueces, y que permitiría que una elección "consensuada y garante de libertad de acceso a la justicia y de igualdad en trato en la judicatura".

De ahí que, tras asegrurar que ninguno de los siete diputados que el PP tiene el C-LM va a votar a favor de dicho acuerdo cuando llegue al Parlamento región, ha defendido que es momento de pronunciarse con "rotundidad" y ha pedido al presidente regional, Emiliano García-Page, que diga con "claridad" que ninguno de los nueve diputados socialistas que tiene Castilla-La Mancha van a votar en contra de lo que propone el PSOE y Sánchez.

"No es momento de parecer socialista bueno y dar titulares en medios nacionales y regionales para que parezca que me opongo a lo que la corriente nacional está haciendo. Es momento de decidir qué hacen los diputados del PSOE en Castilla-La Mancha. Qué va a hacer el número 'dos' de Page, --se ha preguntado sobre el también diputado nacional Sergio Gutiérrez-- porque en su voto está el hecho de que se pueda dinamitar o no la elección del órgano de gobierno de los jueces", ha dicho Núñez.

"Espero una respuesta clara de Page porque si no, por mucho que quiera dar titulares con mensajes de socialista bueno, como secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha estará siendo uno de los que abogue por que las teorías socialcomunistas del Gobierno de España en contra de mantener el orden constitucional establecido salgan adelante", ha terminado insistiendo.