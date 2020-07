El PP recalca que Illa "sigue siendo la autoridad sanitaria": "No se puede pasar de la alarma a no tener ningún control"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Congreso y portavoz del PP en la Comisión para la Reconstrucción del país tras el Covid-19, Ana Pastor, ha recalcado este lunes que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, "sigue siendo la autoridad sanitaria" y que debe ejercer una labor de "liderazgo y coordinación" porque "no se puede pasar del todo a la nada". "No se puede pasar de la alarma a no tener ningún control, del confinamiento absoluto a decirle a las autonomías 'tú te lo guisas y tú te lo comes'", ha dicho.

En este contexto, durante un encuentro digital organizado por Nueva Economía Fórum, la exministra de Sanidad ha hecho hincapié en que tras el levantamiento del estado de alarma y la aparición de brotes se está produciendo "un cierto descontrol".

En concreto, ha reconocido que "se ha avanzado muy poco" en lo que se refiere al "sistema de detección" y que el borrador redactado por el Gobierno para el escenario posterior al estado de alarma tenía que haber estado listo antes.

"Todo lo que sean propuestas es bienvenido, pero hay que mejorar el sistema de detección precoz y de médicos centinela, que tiene fallas", ha incidido, remarcando la necesidad de contar con un sistema de vigilancia epidemiológica y de rastreadores eficaz.

EVITAR CENSURAR LA ESCAPADA DE SIMÓN

Preguntada por la escapada de fin de semana a Portugal del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, Pastor ha evitado censurar su conducta y se ha limitado a reclamar a Sanidad un plan de contingencia y a que se dé información sobre la evolución de la pandemia también los fines de semana.

Asimismo, ha reclamado que se implante un mejor control de las fronteras. "Hay que pedir requerimientos a las personas que entran (en el país)", ha dicho, antes de apuntar que "una inmensa mayoría de casos que hemos visto son importados".

Preguntada sobre la votación este martes y miércoles en el Congreso de las votaciones de la Comisión de Reconstrucción, Pastor ha indicado que el PP tiene intención de seguir buscando acuerdos con el PSOE hasta el final, especialmente sobre los documentos sanitario y europeo.

EL GOBIERNO DEBE GENERAR CONFIANZA EN EUROPA

Al hilo de las negociaciones de los líderes europeos sobre los fondos comunitarios, la dirigente 'popular' ha señalado que el PP está "en la defensa de los intereses de España", pero ha remarcado que lo más importante es que el Gobierno "genere confianza" y actúe "con responsabilidad".

"El Gobierno tiene que hacer examen de conciencia y pensar por qué nos verán como débiles en Europa", ha añadido, reiterando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe haber "un buen uso de los recursos" que reclama y no "reformas que vayan en sentido contrario", como la derogación de la reforma laboral.