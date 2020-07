El PP rechaza la moción de censura de Vox porque solo puede "apuntalar" a Sánchez: "Es volver a investirlo presidente"

Beltrán, Gamarra y Montesinos subrayan que esa iniciativa está "abocada al fracaso" y dicen que el PP seguirá "aportando soluciones"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El PP ha confirmado este jueves que no va a participar en "maniobras de distracción" como la moción de censura que ha presentado Vox por entender que solo puede "apuntalar" y "fortalecer" al Gobierno de Pedro Sánchez. Tras recalcar que no hay posibilidad de que prospere porque no dan los números en el Parlamento, ha insistido en que puede dar un "balón de oxígeno" al jefe del Ejecutivo y "volver a investirlo presidente".

Así se han expresado la vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán, la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, y el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, anunciara este miércoles en el Pleno del Congreso que presentará una moción de censura en el mes de septiembre.

Beltrán ha afirmado que el PP es un "partido serio", que toma "decisiones serias" y que "va a gobernar España". "Lo que vimos con ese anuncio de Vox es que este partido lanzó una bengala para decir 'hola, aquí estoy yo'", ha enfatizado.

La 'número tres' del PP ha dicho que "desgraciadamente" Vox "no se ha dado cuenta" de que con esa moción de censura, que "no va a salir", le da "un balón de oxígeno a Sánchez" y "le hacen volver a investirlo presidente". "Otra investidura absolutamente innecesaria. El PP no está en esa sino en las preocupaciones reales de la gente", ha enfatizado en una entrevista en Antena 3.

"LAS CIRCUNSTANCIAS NO ESTÁN PARA TACTICIMO POLÍTICO"

En parecidos términos se ha expresado la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, que ha recalcado que su formación está "en lo importante" y que en este momento "la preocupación" de los españoles está en el ámbito sanitario con los rebrotes y en el ámbito económico con la subida del paro.

"No vamos a participar de este tipo de maniobras de distracción para fortalecer al PSOE y Pedro Sánchez al frente del Gobierno", ha declarado en Radio Inter, para insistir en que "lo que hay que hacer es conformar una alternativa" al Gobierno de coalición.

Gamarra ha subrayado que esa moción de censura de Vox está "abocada al fracaso" y que "no hay más que sumar". Por eso, ha dicho que el PP va centrarse en trabajar de "manera responsable" y "eficaz" para abordar aquellos asuntos que a los españoles les preocupa, sin estar en "el tactismo de la rentabilidad electoral". "Las circunstancias no están para el tacticismo político", ha abundado.

De la misma manera, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos ha asegurado que su formación "va a estar siempre en lo importante" y que ahora hay que tomar decisiones "para salvar vidas y crear empleos" tras los "terribles" datos de la EPA sobre la subida del paro.

"No vamos a participar en maniobras de distracción que al final a quien van a reforzar es al PSOE y a Sánchez. No vamos a alimentar el ruido, vamos a seguir aportando soluciones", ha manifestado en una entrevista en la Cadena Cope, que ha recogido Europa Press.

"NO EQUIVOCARSE DE RIVAL POLÍTICO"

Montesinos ha indicado que el PP va a forjar una "alternativa responsable", denunciando "lo que hace mal" el Gobierno y presentado propuestas alternativas como el plan 'Activemos España'. "Hay que forjar una alternativa desde el realismo", ha abundado.

Y ante las llamadas de Vox al PP para que apoye esa moción, Montesinos ha aconsejado "no equivocarse de rival político" y ha dicho que el PP tiene "muy claro" que el Gobierno de Pedro Sánchez "no está a la altura de las circunstancias".

"Nosotros no vamos a favorecer una maniobra que lo que puede hacer es apuntalar al Ejecutivo de Sánchez. Lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo con el presidente Casado al frente es forjar una alternativa", ha enfatizado, para añadir que esa moción es "una estrategia que tiene como objetivo apuntalar a Pedro Sánchez".

Además, Montesinos ha afirmado que los españoles están "entendiendo" la posición del PP, algo que, a su juicio, se está "constatando" en las encuestas que se están publicando y que recogen un "empate técnico" con el PSOE. "Creo que esa estrategia de defensa de los intereses nacionales se está entendiendo por parte de la ciudadanía", ha concluido.