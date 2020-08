El PP ve en el acercamiento de presos de ETA el pago de Sánchez a sus socios: "Siempre paga el chantaje"

MADRID, 5 (EURPA PRESS)

El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, considera que detrás del acercamiento de presos de ETA que se está produciendo estas semanas está el "pago" que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, realiza a sus socios por los apoyos que recibe.

"Como sabemos que Sánchez siempre paga el chantaje de sus socios, pues piensa mal y acertarás", ha declarado Maroto a Europa Press al ser preguntado por ese acercamiento de presos etarras a cárceles cercanas al País Vasco que se ha producido en las últimas semanas.

Precisamente, este miércoles la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior ha aprobado un nuevo traslado de un preso de ETA, Zígor Blanco Santiesteban, condenado a 22 años por un ataque con cócteles molotov a una patrulla de la Ertzaintza en Portugalete en agosto de 2001. Esta decisión eleva a 54 los acercamientos de presos de ETA autorizados por el Gobierno de Pedro Sánchez desde mediados de 2018.

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA "NO LO ENTIENDE"

Maroto, exalcalde de Vitoria, ha recalcado que "el Gobierno de Sánchez no deja de pagar y pagar los apoyos que recibe de todos sus socios de Gobierno" y ha subrayado que los socios del Ejecutivo "no son partidos de Estado que crean en España" sino que se trata de formaciones "populistas" o que "luchan contra España".

En este sentido, ha afirmado que "solo apoyan a España si sacan algo a cambio", de forma que "chantajean a Sánchez" y el presidente del Gobierno "paga el precio del chantaje". "Lo ha hecho con Bildu, con el PNV, con ERC y lo hace con Podemos. Entonces no hay ninguna razón para pensar que esto no es así también en este caso", ha añadido.

Dicho esto, el dirigente del PP ha indicado que la sociedad española "no comprende" que durante la crisis del Covid-19 ninguna persona pudiera salir de su casa "para ver a su madre enferma" y, sin embargo, en ese momento se estaban "acercando presos que se decían que estaban enfermos" a las cárceles próximas al País Vasco.

"La mayoría de españoles no entendemos como un español no puede cambiarse de calle e ir a ver a su madre enferma durante el coronavirus y al mismo tiempo se estaban produciendo traslados de presos etarras. Más allá de si existe o no base legal para hacerlo, los españoles no lo entienden y como sabemos que Sánchez siempre paga el chantaje de sus socios, pues piensa mal y acertarás", ha concluido.