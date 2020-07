El presidente advierte de que Túnez atraviesa su peor crisis política

Túnez, 20 jul (EFE).- El presidente de Túnez, Kaïs Said, advirtió hoy de que el país se enfrenta a la peor crisis política de los últimos años e instó a la pléyade de partidos y diputados independientes que forman el Parlamento a dejar de lado sus diferencias para sacarlo del "estado de caos" en el que se encuentra.

En un mensaje distribuido a la prensa, el mandatario -elegido el pasado septiembre- advirtió de que la Constitución le otorga prerrogativas como la posibilidad de disolver la Cámara, pero que espera no tener que recurrir a soluciones drásticas de este calado.

La advertencia de Said se hizo pública escasos minutos después de una reunión con el presidente de la Cámara y líder del partido conservador de tendencia islamista Ennahda, Rachid Ghannouchi, para buscar una salida a la inestabilidad que domina el país desde que el pasado miércoles el mandatario forzara la renuncia del primer ministro, Elyes Fakhfakh.

"La situación no puede continuar. No me quedaré de brazos cruzados frente al descuido de las instituciones estatales. Tenemos leyes que preservan el buen funcionamiento de las instituciones estatales. Ya no se trata de tolerar bloqueos ”, advirtió.

DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN

La crisis comenzó a mediados de junio, fecha en la que la Instancia Nacional tunecina de la Lucha Contra la Corrupción (INLUCC) presentó un informe ante la Asamblea en el que concluía que el primer ministro había cometido un delito de "conflicto de intereses" por no haber declarado su participación como accionista en compañías contratadas por el Estado, y le instó a regularizar su situación en un plazo máximo de un mes.

Concluido ese plazo, Ennahda, primera fuerza en el Cámara y socio del propio Fakhfakh en el Ejecutivo, anunció que tenía los apoyos necesarios para presentar una moción de censura que de haberse producido le habría conferido el derecho a presentar un candidato alternativo.

El primer ministro, que niega los cargos y que un día antes había amenazado con una remodelación del Gabinete, se vio, sin embargo, obligado a presentar su renuncia tras una reunión con el mandatario, quien ahora tiene el derecho a designar a un sustituto antes del próximo 27 de julio.

Si el elegido no logra la confianza de la Cámara en un máximo de dos meses, Parlamento se disolverá y se convocarán elecciones a fin de año.

En este contexto, varios partidos políticos sin representación parlamentaria y organizaciones sociales pidieron en las últimas horas a Fakhfakh que abandone "de forma inmediata" el Ejecutivo en funciones que ha formado tras expulsar a los ministros de Ennahda y delegue su poder en uno de los miembros de ese gabinete.

CRISIS PARLAMENTARIA

La situación es extremadamente crítica en el Parlamento, bloqueado por la acción filibustera de la líder del Partido Destuariano Libre (PDL), Abir Moussi, que representa los intereses de aquellos que medraron durante la dictadura de Zinedin el Abedin Ben Ali, derrocado en 2011.

La abogada se subió la semana pasada al estrado para impedir que Ghannouchi pudiera ocupar su silla, y abrió un cruce de acusaciones que impidió que se celebrara la sesión en la que se debería avanzar en la formación del Tribunal Constitucional, pendiente desde 2015.

Moussi acusa a Ennahda de ser una organización terrorista por su vinculación ideológica con los Hermanos Musulmanes en Egipto y ha denunciado, también sin éxito, una supuesta irregularidad en su proceso de legalización que le invalidaría como partido.

Contra Ghannouchi también han presentado 75 diputados de diversos partidos una moción de confianza al considerar que se ha violado las normas de la Cámara, una denuncia aún en curso.