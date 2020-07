El presidente de Melilla asegura que dejará la política cuando acabe esta legislatura

El dirigente autonómico de la formación naranja asegura que "yo no he venido a quedarme: yo estoy aquí de paso, nada más"

El actual presidente de Melilla, Eduardo de Castro (Ciudadanos), ha anunciado que se retirará de la política cuando acabe esta legislatura en 2023, según ha manifestado en una entrevista en Popular Televisión recogida por Europa Press.

De Castro, de 63 años de edad, ha sido funcionario de Prisiones hasta su elección como presidente de Melilla en junio de 1999 a pesar de ser el único diputado de Cs, gracias a los votos de los ocho diputados de CPM y los cuatro de PSOE y tras incumplir la consigna de su formación a nivel nacional de respaldar la candidatura más votada en las autonómicas de aquel año, la lista que lideró Juan José Imbroda, del PP. De Castro explicó que también fue director del centro de acogida de menores de 2003 al 2010, momento en el que fue cesado precisamente por el Ejecutivo que presidía entonces Imbroda.

A la pregunta de la entrevistadora de si había supuesto un gran cambio el ejercicio de estas profesiones con la presidencia de Melilla, el mandatario naranja ha respondido que "no ha sido nada extraño para mí porque yo ya estaba en política, por primera vez, y esta será la última".

El único presidente autonómico que tiene Cs en el país --lo que le permite asistir a la Conferencia de Presidentes--, diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Granada y funcionario del Ministerio del Interior en Instituciones Penitenciarias, ha asegurado que "yo no he venido a quedarme: yo estoy aquí de paso, nada más".

Eduardo de Castro ha recordado que su partido "tiene entre sus fines no hacer más de dos legislaturas mandando. Aunque yo he estado una sin mandar en la oposición y otra mandando en el Gobierno lo que dure, después ya seguro que no" proseguirá en política.

PRIMER AFILIADO DE CS EN MELILLA

El melillense ha recordado que fue clave para su entrada en política la celebración de lo que se vino a llamar la 'Conjura del Goya' el 26 de octubre de 2013 en el teatro que lleva este nombre en Madrid, en el que el entonces presidente de Ciutadans, Albert Rivera, presentó la plataforma 'Movimiento Ciudadano', que daría lugar a la creación de Cs a nivel nacional.

"Aquello fue una revolución con Albert Rivera, impresionante, algo nuevo, y un día a la una de madrugada me afilié por Internet: era el único militante que había en Melilla", ha rememorado De Castro.

El diputado naranja se convirtió posteriormente en el primer coordinador de Cs en Melilla y designado candidato a la Presidencia de la Ciudad en las autonómicas y municipales del 2015, donde obtuvo dos escaños y cuatro años en la oposición frente al Gobierno del PP. En los comicios de 2019 también encabezó nuevamente la lista de Cs y aunque bajó en parlamentarios --solo logró su escaño--, su voto fue decisivo para desnivelar la balanza entre dos bloques empatados a 12 escaños: PP (10) y Vox (2) por un lado y CPM (8) y PSOE (4) por otro, lo que le permitió ser presidente de la Ciudad al ser votado por socialistas y cepemistas (13) frente a las 12 papeletas que sumó Imbroda de populares y Vox.

Eduardo de Castro ha revelado así que estos tres años que quedan hasta las siguientes elecciones municipales de 2023 serán los últimos antes de retirarse de la política.