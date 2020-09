El PSC no participará en el pleno del Parlament sobre la inhabilitación de Torra

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El secretario primero del PSC, Miquel Iceta, ha anunciado que el grupo que preside en el Parlament no participará en la celebración del pleno extraordinario sobre la inhabilitación del ya expresidente de la Generalitat, Quim Torra, programado para este miércoles.

"El grupo que presido no acepta la manipulación y la instrumentalización de la institución --el Parlament--, y no participará en una función parlamentaria que, a nuestro juicio, no será otra cosa que una escenificación partidista", ha dicho este martes en rueda de prensa.

Aún así, ha explicado que, en principio, sí que asistirá el representante del partido socialista en la Mesa del Parlament, David Pérez: "Nuestra idea es que el representante a la Mesa esté".

Ha asegurado que el PSC se abstendrá de participar en un acto de "degradación creciente de las instituciones catalanas, sometidas a los intereses partidistas" y a una utilización indebida de la Cámara en la que no quieren contribuir, en sus palabras.

"No hemos despedido así a ningún presidente de la Generalitat", ha dicho Iceta tras argumentar que, para él, la despedida de Torra ya fue el Debate de Política General (DPG) en el Parlament a principios de septiembre, además de su declaración institucional el lunes en la Generalitat tras anunciarse la ratificación de su inhabilitación por parte del Tribunal Supremo (TS).

Torra comparecerá este miércoles en el Parlament en un pleno monográfico sobre su inhabilitación, como solicitaron JxCat y ERC, aunque la convocatoria de la sesión queda condicionada a que el cese del expresidente se publique antes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).