El PSOE acusa al PP de "dar argumentos a Polonia" para que bloquee los fondos europeos con sus críticas sobre el CGPJ

Bronca en el Senado sobre la imagen de España: En Comú pide al PP que "deje de robar" y Rudi recuerda que "los comunistas mataron"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El senador del PSOE Rafael Lemus ha acusado este jueves al PP de "dar argumentos al Gobierno polaco para que bloquee" los fondos europeos para la recuperación post-Covid con sus críticas a la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Lemus ha denunciado que hay "parlamentarios del PPE que pregonan por las administraciones europeas que España se está convirtiendo en un país democráticamente similar a Polonia durante un debate en la Comisión de Exteriores de la Cámara Alta.

En un momento en que se debate si las ayudas del Fondo de Recuperación se condicionarán al respeto al Estado de Derecho en los países, el PSOE sostiene que las críticas de la oposición a la reforma del CGPJ --que abre la puerta a elegir a 12 de los 20 vocales por mayoría absoluta en lugar de mayoría cualificada-- puede facilitar que Polonia y Hungría bloqueen todo el paquete.

Con ese argumento, ha acusado al PP de "fariseísmo" y se ha negado a apoyar una moción propuesta por el PP para que el Senado pidiera al Gobierno, antes del 31 de enero, un "Plan Estratégico y Prospectivo en el que se definan los objetivos y las herramientas necesarias para afianzar y mejorar la imagen de España en el exterior".

La moción la ha defendido la 'popular' Luisa Fernanda Rudi, que ha alertado de que las cifras españolas en cuanto a impacto de la pandemia y también en cuanto a sus efectos económicos dañan la imagen del país. También ha dicho que le parece adecuada la existencia de una Secretaría de Estado de España Global, siempre que haga la labor adecuada.

Sin embargo, no ha encontrado voluntad de negociar la moción en los partidos que sostienen al Gobierno. El senador socialista ha acusado al PP de perjudicar la imagen del país cuando "no tiene ningún complejo a la hora de pactar y cogobernar con la ultraderecha". De su presidente, Pablo Casado, ha dicho que se estrenó en la escena internacional diciéndole al entonces presidente de la Comisión Europea que "España era un desastre".

Desde En Comú, la senadora Sara Vilà ha tachado la moción de "broma pesada" y "falta de respeto a la ciudadanía" y se ha preguntado si conoce la situación de la pandemia en Madrid, porque cree que "no es el mejor momento para llamar al turismo" en la Comunidad.

"Si quieren favorecer la imagen de España, es muy sencillo: dejen de robar", ha dicho, afirmando que el PP está "condenado por el 'caso Gürtel'" y que está "utilizando las instituciones públicas a su favor" como demuestra el 'caso Kitchen'.

Rudi ha atribuido el ataque a que la portavoz no tenía "argumentos" y le ha recordado que puede criticar a Madrid en la Asamblea Regional. También ha subrayado que en sus 30 años de experiencia nadie ha podido acusarla de no ser honrada, y lo mismo en el caso de sus colaboradores. "Podría contraponer diciendo que los comunistas asesinaron en algún momento de su historia pero no lo voy a hacer", ha dicho Rudi.

La moción del PP también pedía impulsar de forma inmediata la diplomacia económica en toda la red exterior de España y poner en marcha, "de manera urgente, medidas que permitan y ayuden a recuperar la confianza en España como destino atractivo de turismo, así como socio comercial solvente". Ciudadanos ha querido añadir la potenciación de España como destino permanente de teletrabajo.

La única abstención ha sido del PNV, con su senador, Imanol Landa, admitiendo que la iniciativa podía ser adecuada pero que el PP no comparte su visión de que la "proyección internacional del Estado español" refleje que es un Estado diverso, plurinacional, plurilingüístico y pluricultural. Rudi ha concedido que están de acuerdo en la diversidad del país, pero no en su carácter plurinacional.

ERC: ANULAR EL JUICIO A COMPANYS MEJORARÁ LA IMAGEN DE ESPAÑA

De su lado, Jordi Martí, de ERC, ha afirmado que la mejor manera de contribuir a la imagen de España es anular el juicio a Lluís Companys, "único presidente democráticamente elegido fusilado por un régimen fascista".

En la Comisión tampoco ha salido adelante una moción del PP en la que se denunciaba la situación de los profesores visitantes en Estados Unidos durante los meses de pandemia en los que no podían regresar a España. Sí se ha aprobado, con la abstención del PSOE, una presentada por Ciudadanos y enmendada por el PP sobre la cooperación global para una vacuna accesible para el Covid-19.

En ella se llama al Gobierno a detallar la participación española en los esfuerzos internacionales para lograr la vacuna, a apoyar los trabajos del sector privado, a defender en la ONU la necesidad de que la vacuna sea un bien público global. También pide presentar en las Cortes un plan de acción para comprar y distribuir futuras vacunas en España y a aplicar un programa de sensibilización para que la vacunación sea lo más amplia posible.