El PSOE andaluz critica que la Junta sigue "sin mover un músculo" ante la escalada e "invoque" al Gobierno

CÓRDOBA, 26 (EUROPA PRESS)

El delegado de Transición Ecológica y Cambio Climático del PSOE de Andalucía, Joaquín Dobladez, ha insistido este miércoles en la "seria preocupación" socialista "viendo que el coronavirus se extiende sin que el Gobierno de PP-A y Cs en la Junta mueva un músculo" y "constantemente invocando al Ejecutivo de España para que le haga el trabajo, a pesar de que pasaron meses durante lo peor de la pandemia reclamando competencias y la gestión de la crisis".

"Tenemos al presidente, Juanma Moreno, huido del Parlamento, que es donde la ciudadanía andaluza lo quiere ver en tiempos de crisis dando la cara, asumiendo responsabilidades y ofreciendo explicaciones sobre sus decisiones y medidas para atajar la crisis sanitaria", ha recalcado.

En rueda de prensa en Córdoba, Dobladez ha garantizado que desde el PSOE de Andalucía no van a "parar de reclamar a Moreno que dé la cara, que asuma su responsabilidad y acuda al Parlamento para explicar su gestión de la sanidad andaluza", recalcando que "la escalada del virus" en la comunidad es "evidente" y que "la única respuesta del presidente de la Junta es ponerse medallas cuando la verdad es que tiene al sistema sanitario andaluz asfixiado".

En este sentido, el representante de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE andaluz ha criticado que "la realidad de la sanidad andaluza con el Gobierno de PP-A y Cs, en plena pandemia, es de centros de salud cerrados por las tardes, esperas de una semana o más para una cita médica, servicios cancelados en Atención Primaria, personal sanitario sobrecargado con tareas de rastreo que se suman a su trabajo habitual, hospitales en riesgo de colapso".

Ha reiterado que "no hay suficientes rastreadores del virus y ni siquiera se ofrecen información sobre cuántos están trabajando" y ha subrayado que "la comunidad se mantiene a la cola en España en pruebas PCR por cada mil habitantes", lamentando que "Moreno pretenda justificar este pésimo ritmo de PCR en que la presencia del virus es menor en Andalucía: no hay manera de confirmarlo si no se hacen suficientes pruebas a la población".

"La verdad de la sanidad pública andaluza mal gestionada por las derechas es que no han aumentado las plantillas médicas y sanitarias en verano con respecto a años anteriores, a pesar de la grave pandemia", ha afirmado Dobladez, quien ha reprochado que "los planes del Gobierno de PP-A y Cs para la sanidad andaluza sólo pasan por desviar a pacientes al sector privado, aprovechando la crisis del coronavirus".

"FRENAR LOS PLANES DESARROLLISTAS"

Como responsable regional socialista de Transición Ecológica y Cambio Climático también ha criticado que Moreno y su gobierno "utilizan la pandemia como pretexto para atribuir a los ayuntamientos competencias que deben ser de las autonomías" en materia de protección ambiental y para "volver a su estrategia de desarrollo económico basada en enladrillar la costa".

Ha avanzado que, en coordinación con el partido en Murcia, el PSOE-A ultima "una batería de medidas a presentar en septiembre en defensa del litoral mediterráneo como valor patrimonial, ambiental y seña de identidad de nuestra tierra".

Dobladez ha advertido de que en Andalucía hay "ejemplos claros" en el hotel de 30 habitaciones y con parking admitido por el Gobierno de Moreno "en pleno corazón del parque natural Cabo de Gata-Níjar, en Almería, que ha concluido el trámite de audiencia y al que nos hemos opuesto de manera sistemática" con la presentación de iniciativas parlamentarias en denuncia de esta situación.

"No estamos solos y todos los grupos ecologistas andaluces están en la misma batalla", según ha señalado, en referencia a que la Asociación de Amigos del Parque almeriense ha planteado alegaciones en el proceso abierto en la Junta y ha recabado "más de 200.000 firmas que avalan la iniciativa popular" para evitar esta intervención.

A su juicio, el proyecto de campo de golf planteado en la localidad malagueña de Maro, en el entorno de sus acantilados, es "otra clara muestra de la falta de protección ambiental por parte del Gobierno de Moreno que, con la excusa del coronavirus, admite actuaciones muy agresivas para el entorno natural".

"POR UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA"

El representante regional socialista ha alertado de que "lo mismo ocurre en materia de transición energética, a la que el Ejecutivo de derechas en la Junta no está respondiendo conforme al compromiso del Gobierno de España con la agenda internacional marcada por el Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo es alcanzar la reducción de emisiones de carbono a cero en 2050".

Ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó hace un mes el proyecto de ley de Cambio Climático, ahora en trámite parlamentario, que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se trabaja en un proceso de transición energética "justa, que optimiza las medidas en materia de empleo y que las autonomías deben aprovechar al máximo para que nadie quede atrás".

Esta estrategia, según ha explicado Dobladez, "se materializa en convenios de transición justa" para lugares que avanzan hacia el cierre de centrales como en Puente Nuevo, en la comarca cordobesa del Guadiato, y en Carboneras, en Almería. Ha lamentado que "a día de hoy la Junta no ha firmado los protocolos generales de estos convenios, como sí han hecho Asturias y Aragón".

El delegado de Transición Ecológica y Cambio Climático del PSOE-A se ha referido, igualmente, a las ayudas desplegadas por el Ministerio del ramo para la instalación de generadores de energía con fuentes renovables, cofinanciadas con Fondos Feder y que priorizan las denominadas "zonas de transición justa", con una dotación global de 300 millones de euros.

Ha sumado los fondos destinados al desarrollo alternativo en zonas mineras, con 27 millones; una nueva convocatoria de siete millones destinada a ayuntamientos afectados por ayudas al carbón, la partida de 124,3 millones aprobada ayer mismo por el Consejo de Ministro para el fomento de energías renovables "exclusivamente para Andalucía".

En este último programa, ha especificado que el objetivo es la inversión en instalaciones de producción de energía térmica de fuentes renovables, con 73,7 millones, y de energía eléctrica por biomasa, solar y eólica, con 50,6 millones para producción de al menos 267 megavatios.

Dobladez ha enmarcado estas iniciativas en "la apuesta decidida del Gobierno de España por la transición energética justa" y ha exigido, desde el PSOE-A, que "el Gobierno de Moreno se incorpore ya a este proceso y a la estrategia de cambio de modelo energético en el que está comprometido nuestro país a nivel internacional", advirtiendo de que "preocupa que la Junta esté mediatizada por el negacionismo medioambiental de Vox".