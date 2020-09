El PSOE de Madrid cree que Ayuso se equivoca al hacer nacionalismo "madrileño" y descarta una moción de censura

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Cepeda, ha asegurado este martes que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se equivoca al hacer "nacionalismo madrileño" y en no escuchar a la oposición, y ha cargado contra el Gobierno regional por "ocultar datos" al Gobierno y a la opinión pública.

En una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, el socialista ha descartado por el momento que se vaya a plantear una moción de censura contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por sus "dosis de incompetencia" en la gestión de la pandemia al considerar que "no interesa a los madrileños" en un momento en el que están incrementándose por diez los contagios y ser algo que depende de mayorías parlamentarias.

"Ciudadanos tendría que meditar qué hace en ese Gobierno pero parece que está bajo el yugo de la ultraderecha, que parece que le gusta. El PSOE no lo desecha (la moción de censura) porque forma parte del juego democrático pero la situación no está para hacer malabares", ha subrayado el portavoz socialista.

"Estamos dispuestos a usar el recurso parlamentario cuando sea necesario, pero con la que está cayendo incrementándose los datos, no habría ningún madrileño que hubiera votado al PSOE que entendiera que nos liáramos a hacer guerras de guerrillas en el Parlamento madrileño. Y me pregunto por qué no se le pregunta a Cs porque son los que dan al PP la mayoría para gobernar. PSOE ganó las elecciones", ha reflexionado.

En cuanto a la situación de Madrid, Cepeda ha señalado que el doctor Fernando Simón lleva razón en lo relativo a que en "las grandes concentraciones es muchísimo más difícil controlar" los contagios, lo que le lleva a afirmar que teniendo en cuenta ese extremo han echado en falta "una reacción" por parte del Gobierno de Madrid.

"El Gobierno regional no tenía que haber descansado para tomar decisiones. No se contrataron rastreadores, las grandes inversiones como la del hospital de pandemias están desasistiendo al resto de la Atención Primaria... Se han hecho anuncios estrella como la cartilla Covid. Ninguno estaba preparado para la pandemia, pero ha habido buenas dosis de incompetencias", ha reprochado.

Ante ello, ha señalado que la "situación en Madrid es preocupante", dado que los contagios se han multiplicado por diez situándose en 7.343 en el último fin de semana, y ha llamado la atención en que los datos son "extraordinariamente confusos", lo que le impide pronunciarse sobre si Madrid necesitaría plantear un estado de alarma autonómico.

"Ayer Ayuso dijo que se están ensañando con Madrid pero son los datos que emite el propio Gobierno. Nadie se ensaña con Madrid. Se equivoca al decir que critican su gestión y se equivoca al hacer nacionalismo madrileño. Ayuso debería escuchar a la oposición porque queremos intentar ayudar algo al Gobierno. El virus no entiende de fronteras ni de ideologías. O salimos todos unidos o lo llevaremos peor", ha advertido.

"MADRID, EL MOTOR DE ESPAÑA"

Asimismo, Cepeda ha insistido en que el Gobierno central tiene inquietud no solo con Madrid, sino con todas las comunidades autónomas en la que se están incrementando los contagios. Y ha recalcado que coincide con Ayuso en afirmar que "Madrid es el motor de España y debe seguir siendo así. "Si a Madrid le va mal a España le va a ir mal. Para mi, Madrid es España. Por eso, exigimos un mayor nivel de actitud", ha aseverado.

Pese a ello, se ha lamentado en que por más que el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha tendido la mano al Gobierno regional "la respuesta ha sido totalmente negativa en compartir cualquier tipo de decisión a nivel educativo, sanitarios y de cualquier otro nivel".

"Desde el 21 de abril que acabó el estado de alarma se tenían que haber puesto las pilas y no lo han hecho lamentablemente. No lo han hecho con el tema de los rastreadores. También dijimos que era una prioridad la Atención Primaria y que había que dotar a los centros de más medios y de médicos", ha criticado.

"El Gobierno regional ha tardado más de 48 horas en decir que sí a la propuesta de los rastreadores del Gobierno nacional. No se puede gestionar permanentemente desde una trinchera", ha censurado el socialista.

En este sentido, ha recordado que la Asamblea de Madrid ha estado cerrada prácticamente desde que comenzó el estado de alarma, sin que hayan podido realizar ningún tipo de control. Seguidamente, ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció en numerosas ocasiones y daba comparecencias públicas semana sí y la otra también.

Precisamente, el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ofreció ayer una rueda de prensa en la que exigía conocer todos los contratos realizados durante este tiempo reclamando transparencia al Ejecutivo autonómico, algo que para Cepeda es "algo que brilla por su ausencia".

Preguntado sobre si se plantean ir a los tribunales, Cepeda ha señalado que el PSOE quiere hacer su trabajo y primero quiere tener los datos. "Nosotros tenemos que controlar. Si vemos alguna irregularidad... Estamos para hacer oposición. No somos una oposición destructiva sino descriptiva porque describimos lo que vivimos como la falta de diálogo o la ocultación de datos. Se ocultan datos virológicos que se mandan al Ministerio", ha recriminado. "Que venga Dios y lo vea si esta es la forma de gestionar", ha señalado.

También ha cargado contra el Gobierno regional por anunciar "a bombo y platillo" su plan para la 'vuelta al cole' cuando cree que se debería haber presentado unos meses antes para que la oposición pudiera haber aportado ideas. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha convocado hoy a una reunión al portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, para tratar sobre el plan de la 'vuelta al cole' del Ejecutivo, tras convocar en los últimos meses, en varias ocasiones a los líderes del resto de formaciones presentes en el Parlamento madrileño.

Cepeda ha criticado que "está bien que se anuncien inversiones en colegios" en referencia a la visita de ayer de Ayuso a un colegio público de Getafe, pero es que "las clases empiezan este viernes para los más pequeños".

También ha incidido en que desde el pasado 11 de junio el resto de CCAA ha estado contratando profesores, haciendo estudios serológicos y para la bajada de ratios. "Nos preocupa mucho como a la inmensa mayoría de los padres. Hace falta hacer los deberes un poquito", ha dicho.

A Cepeda le preocupa que se usen barracones para dar clases, aunque cree que es "una solución que vale" en estos momentos "por la falta de panificación" ya que de nuevo se está "improvisando". "Hay muchos recursos para usar. La Administración regional no responde a los alcaldes ante este tipo de ofrecimiento. Algunos se intentan colocar en una trinchera, y no sé si eso les dará votos. Una pandemia no es un elemento de hacer juego político de bajo nivel ni para hacer electoralismo", ha agregado.

Asimismo, ha indicado que le gustaría ver la misma actitud de Sánchez que "se abre a las fuerzas políticas" en Ayuso. "El presidente actúa elevándose a todo pim pan pum y hace muy bien. Nos gustaría ver que en Madrid sucede lo mismo. Cuentan con el apoyo de la ultraderecha madrileña. En esta región, no hacen nada si no lo autoriza Vox y es un handicap. La actitud es cerrarse en banda y apoyarse en la ultraderecha", ha apostillado.