El PSOE invita a “desatascar” la Xunta y romper once años de “embudo” del PP

Vigo, 10 jul (EFE).- El secretario general del PSdeG y candidato a la presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, ha animado este viernes a “desatascar” la Xunta y a romper con once años de “embudo” del PP al frente del Ejecutivo autonómico.

En el cierre de campaña del PSdeG en Vigo, marcado por la inesperada ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el incidente con el avión que lo transportaba, Caballero ha llamado una vez más a una “movilización masiva” del electorado progresista en las elecciones autonómicas de este domingo.

“Vamos a ganar las elecciones para poner fin a la derecha y para hacer una Galicia mejor”, ha sostenido el aspirante socialista, que esta tarde ha concluido una maratoniana campaña electoral en la que se ha dedicado a señalar que “no es lo mismo que gobierne la derecha que que gobierne la izquierda” y a defender un modelo alternativo para dirigir la Administración autonómica.

En su discurso, ha subrayado que estos comicios son “de enorme importancia” para decidir la Galicia del futuro y ha insistido en que, ante la crisis que se avecina, es necesario disponer de un gobierno que no siga “las recetas de los recortes” y “de las privatizaciones” que caracterizan a la derecha.

“Este partido tiene fuerza, tiene capacidad”, ha afirmado el candidato socialista, disconforme con conceder “una prórroga de cuatro años más” a Núñez Feijóo que significaría “cuatro años más de falta de proyecto” y de medidas equivocadas.

Toca, por lo tanto, “abrir las ventanas del gobierno de la Xunta” y poner punto y final a un Ejecutivo que es “parte de los problemas, pero no es parte de la solución”; ya que -ha juzgado- no tiene credibilidad para cumplir en el próximo mandato con lo que no ha hecho durante más de una década de “recortes continuos” y falta de impulso.

Asimismo, ha llamado a “tener todas las alertas encendidas” en un escenario de posible baja participación como el actual, ya que hay encuestas que prevén la entrada en el Parlamento gallego de VOX, una fuerza de ultraderecha que -ha considerado- está dispuesta a darle sus votos al PP para gobernar juntos y condicionar sus actuaciones.

“Creo que Galicia merece algo mejor”, ha replicado Caballero, que ha querido sumar a su proyecto a todos aquellos que quieran construir una “Galicia de la dignidad” y que se ha mostrado dispuesto a “enseñar todas las fotos” de su vida personal y profesional porque no tiene nada que esconder en su trayectoria.

En su alegato final, el líder del PSdeG ha exclamado que “Galicia no es del PP, Galicia no es de Feijóo, Galicia es de los gallegos y de las gallegas” y, por lo tanto, solo cabe salir “a ganar, a ganar, a ganar” en los comicios de este domingo.

Ante la ausencia de Sánchez, el encargado de arropar desde el Gobierno central a su candidato en Galicia ha sido el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que, como invitado de última hora, se ha pronunciado en una línea similar a la de su discurso de ayer en Ourense y se ha centrado en atacar lo que entiende como deslealtad de la oposición en España.