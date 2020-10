El PSOE rechaza que solo los jueces elijan el CGPJ como pide el PP: "No cabe el corporativismo en un poder del Estado"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha rechazado este lunes la propuesta del PP para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que sean" los jueces los que elijan a los jueces" que conforman ese órgano, porque supondría sustraer a la soberanía popular un poder del Estado, y corporativizarlo.

"No puede haber una concepción corporativista en un poder del Estado", ha sentenciado Ábalos en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede socialista de Ferraz tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, al ser preguntado por la propuesta del líder del PP, Pablo Casado. "No cabe ninguna reacción corporativista que quede al margen del control y la decisión de la soberanía popular", ha enfatizado.

Aunque Ábalos ha reconocido que no le había dado tiempo a conocer el detalle de la iniciativa de Casado, si ha avanzado que si lo que pretende es que las Cortes dejen de elegir a los 12 vocales del CGPJ que les corresponde, el PSOE se opondrá, porque "todos los poderes del Estado radican en la soberanía popular".

"No cabe sustraerse de esa soberanía popular, no cabe reservar ningún poder del Estado, es absurdo. No cabe el corporativismo", ha sentenciado el ministro, antes de señalar que además los jueces ya eligen parte de ese Consejo.

Además, ha acusado al PP de querer cambiar las reglas del juego cuando no le favorecen, y ha vuelto a pedir a Casado que se siente a negociar la renovación del CGPJ, sin poner condiciones, a su juicio, inaceptables, como pedir que se aisle a Unidas Podemos y, con ellos a una parte del Gobierno.

Sobre esas negociaciones, ha reafirmado que el Ministerio de Justicia es el encargado de liderarlas por parte del Gobierno, y ha asegurado que "en cuanto el PP quiera entrar en ese espacio" de negociación, puede volver a hacerlo, sin más formalidades.

CREE QUE EL PP PODRÍA HACER UN ACERCAMIENTO TRAS LA MOCIÓN

A este respecto, Ábalos ha señalado que cree que el partido de Casado esperará a que pase el debate de la moción de censura "fallida" de Vox para intentar un acercamiento. "Entiendo que esta iniciativa de hoy es parte de esa presión para poder llegar a un acuerdo", ha apostillado.

Y a continuación, ha añadido que las concesiones que puede hacer el PSOE en esa negociación serán todas de "naturaleza democrática", es decir, que garantizarán "que el voto de los españoles tenga un reflejo".

Asimismo, ha defendido la reforma que han impulsado el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso para rebajar la mayoría necesaria de tres quintos para renovar el CGPJ, si finalmente el PP se mantiene en su rechazo a negociar con el Gobierno.

Según Ábalos, no tiene otro objetivo que el de renovar el mandato vencido hace ya dos años del órgano de gobierno de los jueces, y respetar así la Constitución.