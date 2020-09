El PSOE ve difícil la ejecución de las nuevas medidas restrictivas en Madrid

Madrid, 19 sep (EFE).- El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha subrayado este sábado que ve difícil la ejecución de las últimas medidas anunciadas para frenar la expansión del coronavirus en la región y ha dicho que en los próximos quince días "nos jugamos muchísimo" porque si no se logra dar "un corte serio" a la pandemia habrá que hacer "algo de más importancia".

En declaraciones a EFE, el líder del PSOE ha subrayado que el Gobierno regional no ha hecho una buena gestión de la pandemia, pero ahora es el momento de saber en quince días si "somos capaces de dar un corte serio a la pandemia y tal y como evolucione vamos a tener que tomar medidas, digo a la Comunidad, no sé a quien más, para hacer algo de más importancia porque la situación no puede ir por esta deriva".

Las medidas de restricción de actividades y movilidad en 37 áreas sanitarias con una alta incidencia del coronavirus, que entrarán el lunes 21 en vigor, se volverán a revisar en el plazo de quince días.

Además, Gabilondo ha expresado su preocupación por la gestión de las decisiones dada la dificultad de su ejecución: ¿La movilidad cómo se controla, cuando uno va a los colegios, a los trabajos o se desplazan de un lugar a otro?".

Pese a subrayar que tiene confianza en la buena voluntad de los ciudadanos y que las cosas se pueden hacer bien, ha añadido que "esta división por áreas o los horarios" hacen complicada su aplicación.

Ha matizado que no quiere poner pegas a las decisiones adoptadas porque ahora es el momento de ayudar, aunque sí ha reconocido que le hubiera gustado participar y aportar ideas para "buscar todos juntos qué hacer pero el gobierno tiene esta tendencia a tomar decisiones aisladamente".

Ha agregado a EFE que está bien que el Gobierno regional llame a la responsabilidad ciudadana, aunque "debería reconocer los limites de sus posibilidades, si se ha llegado a esto es porque también con antelación no se adoptaron las medidas sanitarias adecuadas".

Respecto a la reunión del próximo lunes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, e Isabel Díaz Ayuso, Gabilondo considera que era un paso necesario y "fundamental", sin embargo ha advertido que el proceso de cogobernanza significa que Madrid "tiene su propia autonomía para adoptar sus propias decisiones y no tiene por tanto el Gobierno que tutelar al de Madrid, la autonomía y el autogobierno es total, otra cosa es que se colabore".