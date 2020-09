El rey defiende la cultura como vía para el progreso y evitar la decadencia

Madrid, 28 sep (EFE).- Felipe VI ha asegurado este lunes que la cultura es en gran medida "el pulso y el nervio de una nación" y que sin ella no es posible el progreso de la sociedad "sin caer en la degradación o la decadencia".

El rey ha hecho un alegato de la cultura en el acto con el que ha inaugurado la reforma de la instalaciones de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón (FOM) en Madrid y la presentación de la edición digital de las obras completas de Ortega.

Ha sido la primera aparición del jefe del Estado tras la polémica por su ausencia del acto de entrega de los despachos a los nuevos jueces celebrado el pasado viernes en Barcelona y por su llamada al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para decirle que le "hubiera gustado estar", después de que el Gobierno decidió que no asistiera por motivos de oportunidad política.

En su discurso, don Felipe no ha hecho alusión a la controversia y se ha limitado a hablar de la cultura y a ensalzar el legado de Ortega y Gasset y de Marañón, dos de los pensadores españoles más importantes de la primera mitad del siglo XX.

El rey ha asegurado que el pensamiento, la formación y la cultura son "tres elementos vertebrales de la España actual y la de cualquier tiempo" y ha reivindicado el valor de la cultura, a la que ha definido como "el pulso y el nervio de una nación".

En la cultura, ha sostenido Felipe VI, "hay que sumar y no restar", porque "sin ella no es posible el progreso profundo de una sociedad sin caer en la degradación o la decadencia".

Las palabras del rey coinciden en un momento de especial dificultad para el mundo de la cultura por el impacto que la pandemia ha tenido en el sector, en especial, ante las restricciones de público en los espectáculos.

Le ha acompañado el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, quien ha agradecido al monarca su asistencia: "Este acto se realza y engrandece con su presencia como jefe del Estado".

Además del estreno de las nuevas instalaciones de la FOM, el acto ha servido para presentar la edición digital de las obras completas de Ortega y Gasset, autor, entre otros libros, de "La rebelión de las masas".

Del filósofo y ensayista madrileño (1883-1955) y fundador de la Revista de Occidente, Felipe VI ha remarcado que sigue siendo "una guía y una referencia esenciales" por su bagaje intelectual y una "excepcional capacidad creadora", además de por su atención a "la vertebración, cohesión y modernización de España" y su integración en Europa.

El presidente de la FOM, Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, nieto del célebre médico, ha entregado al rey un libro electrónico con los diez tomos digitalizados de la obra de Ortega y Gasset.

"Me ayudará a volver de esta otra manera sobre la obra orteguiana que, sin duda, disfrutaré y de la que, por otra parte, nunca me he alejado", ha agradecido el jefe del Estado.

También ha ensalzado la figura de Marañón (1887-1960), médico, escritor e historiador, a quien ha calificado como uno de los científicos de "mayor impacto y proyección de la reciente Historia de España".

"Fue un médico que supo transmitir la insoslayable misión de una profesión, de una vocación, dedicada a los demás con esmero, honradez, sabiduría y compresión. Nos recuerda en cada una de sus páginas el valor de la ciencia, el lugar esencial del humanismo en la sociedad, el esfuerzo individual por alcanzar nuevos retos y la compasión hacia los que sufren", ha valorado.

El monarca ha subrayado que la sociedad siempre precisa de "espíritus creativos, libres y curiosos", al estilo de los que representaron los dos intelectuales.

El que los escritos de Ortega y Gasset ya se puedan leer en formato digital tiene especial importancia para "llegar a las nuevas generaciones", que leen mayoritariamente en dispositivos como los teléfonos móviles, y a toda la comunidad hispanohablante, ha afirmado el coordinador de las obras completas, Javier Zamora.

"Sin ello, la obra de Ortega sería opaca a una gran parte de la población", ha apuntado Zamora, quien ha definido el recopilatorio digital como "uno de los proyectos editoriales más ambiciosos de los últimos años".

Además del ministro, ha participado en el acto la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que también es patrona de la FOM, que se constituyó en 2010 fruto de la fusión de las dos entidades que conservaban por separado el legado de Ortega y Gasset y Marañón.