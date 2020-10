El Senado acuerda la creación de una Comisión Mixta para evaluar la pandemia con el apoyo final del PP

Los 'populares' han decidido impulsar finalmente el acuerdo a pesar de no incluir una investigación sobre la gestión del Covid-19

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Senado ha acordado en la sesión plenaria de este miércoles la creación de una Comisión Mixta Especial Congreso-Senado propuesta por el PSOE para evaluar la crisis sanitaria y que ha contado con el apoyo final del PP, aunque pedían la modificación del texto para que este incluyera una comisión de investigación al Gobierno por su gestión de la pandemia.

En el turno a favor, el senador del PSOE Antonio Julián Rodríguez Esquerdo ha justificado la creación de este grupo de trabajo, que estiman que tenga una duración máxima de seis meses, por contar con un doble objetivo de, por un lado, evaluar las causa y efectos de la pandemia ,por un lado, mejorar la coordinación entre todas las administraciones para optimizar los recursos económicos.

Tal y como ha expuesto el parlamentario, se pretende que los planes de trabajo se desarrollen en la propia comisión. Pero principalmente, ha deslizado que trabajará en un análisis proundo y certero del papel que el Estado, las comunidaes autónomas y los ayuntamientos puedan ayudar dentro del ámbito de sus competencias.

Así, Rodríguez Equerdo ha avanzado que esta comisión deberá elaborar un informe final que sería elevado al Pleno del Senado y del Congreso. Además, ha señalado que la propuesta de composición cuenta con 39 miembros, entre sendas Cámaras, con la siguiente distribución: 15 del GPS (8 diputados y 7 senadores); 12 del GPP (6 diputados y 6 senadores); 3 diputados del Grupo Parlamentario de Vox; 2 diputados y 1 senador del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común e Izquierda Confederal; 1 diputado y 1 senador de los Grupos Parlamentarios Republicano y Euskal Herria Bildu y Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; 1 diputado o 1 senador de Ciudadanos; 1 diputado o 1 senadore del Grupo Parlamentario Plural y Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado; 1 diputado o 1 senador del Grupo Parlamentario Vasco y 1 diputado o 1 senador del Grupo Parlamentario Mixto.

El turno de portavoces ha arrancado con la intervención de la senadora del Grupo Parlamentario Nacionalista María Teresa Rivero, quien ha criticado que se esté hablando de crear una comisión para evaluar una crisis que aún se está viviendo.

Acto seguido, ha afirmado el voto en contra de su grupo que también ha rechazado la proporción de los miembros del Grupo Nacionalista en esta comisión porque, a su juicio, no se puede igualar el Grupo Plural en el Congreso, que el Nacionalista en el Senado. "Creemos que va en detrimenrto de la representacion de esta Cámara", ha zanjado.

A continuación, su homólogo de Izquierda Confederal Joseba Koldobika Martínez ha trasladado el respaldo de su Grupo tras lamentar la incertidumbre que genera este virus hasta en su forma de transmisión. Asimismo, ha aposttillado que la pandemia "no solo es un problema de salud, es un problema global y los problemas globales se responden desde la política, desde los que gobiernan y los que no".

"BIENVENIDOS A LOS QUE RECTIFICAN"

Por su parte, el parlamentario de Ciudadanos Tomás Marcos Arias ha puesto el foco durante su intervenció en los acuerdos para dar una respuesta al virus para, acto seguido, trasladar su apoyo favorable a la creación de la Comisión Mixta. Ha añadido que "no se puede afrontar esta ola" si no se identifica qué ha funcionado y qué no ha funcionado.

"Bienvenidos a los que rectifican", ha celebrado Marcos en favor a la propuesta de el PSEO. "En ese objetivo pueden contar con Ciudadanos porque se trata de servir al interés de los ciudadanos", ha añadido.

En esta línea, la senadora del PNV Estefanía Beltrán de Heredia, ha mostrado la posición a favor del Grupo Parlamentario bajo la advertencia de que "no se convierta en un ejercicio de desviación". También ha criticado el momento en el que llega esta propuesta porque podría ser "incluso pretencioso analizar la gestión de la pandemia" ante esta segunda ola, ha apostillado.

Al igual que el GPN, ERC no ha respaldado la creación de esta comisión de evaluación si bien la senadora Sara Bailac ha afirmado su "voluntad a evaluar la gestión de la pandemia", pero ha criticado que se haga mediante esta vía, "en seis meses y en plena segunda ola".

EL PP A FAVOR

El senador popular Rafael Antonio Hernando Fraile ha afirmado que votarán que sí, pero ha pedido al senador socialista que diga a sus compañeros del Congreso que a ver si colocan en el orden del día esta iniciativa porque "en el Congreso todavía no se han enterado". De no hacerlo, ha advertido que "hasta mediados de noviembre no podrá ni tan siquiera aprobar en el Congreso esta comisión".

No obstante, ha calificado la iniciativa de "insuficiente" porque "el Gobierno se ha negado a reconocer y calificar sus errores" y el Parlamento "no debe evaluar", sino que "debe investigar qué es lo que ha pasado" con una comisión con "verdaderas facultades".

En respuesta, Rodríguez Esquerdo ha señalado que desde el Congreso ya se incluyeron medias para mejorar el tejido productivo y social y ha reiterado el "objetivo claro" de esta iniciativa. También, ha apelado a la senadora de ERC, a quien ha reprochado que "salvar vidas y empleos no es nunca perder el tiempo".