El Senado respalda promover las lenguas "minorizadas" en todas las administraciones

Madrid, 7 oct (EFE).- El Senado ha respaldado hoy una iniciativa parlamentaria del PNV en la que se insta al Gobierno a que garantice que las administraciones "normalicen" y promueva las lenguas "minorizadas" que coexisten en España, así como el derecho de la ciudadanía a utilizarlas en sus trámites con el fin de cumplir con lo establecido en la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias.

El grupo parlamentario vasco ha presentado una moción, apoyada por la mayoría de los grupos de la Cámara Alta tras transaccionar enmiendas, en la que pide que la administración del Estado y las autonómicas cumplan "unos requisitos lingüísticos mínimos" ya que lo que "es un derecho para los ciudadanos se convierte en una obligación para la administración pública".

La senadora del PNV, Otalola Urquijo, ha reclamado "el compromiso" del Gobierno para "garantizar los derechos lingüísticos" de los ciudadanos en cada comunidad y que se regule dicha cuestión a la hora de la contratación "fomentando para ello su capacitación lingüística" en aquellas autonomías con más de una lengua oficial.

“Probablemente se sorprenderían con el nivel de competencia lingüística de las personas que prestan este servicio, y sería un paso adelante, un paso importante para normalizar el uso del euskera en los servicios que presta el Estado en Euskadi, ha citado como ejemplo.

Por el PSOE, la senadora Ana Belén Edo, ha coincidido en que es necesario garantizar "la capacitación lingüística de los funcionarios" en los destinos en los que haya una lengua oficial distinta al castellano para que cualquier ciudadano pueda dirigirse a la administración "sin obstáculos", ni "complejidades".

El senador del PP, Miguel Lorenzo, ha expresado su respaldo a la moción y ha pedido que no se use el idioma "para discriminar" ni para impulsar "políticas excluyentes", como opina que ocurre en algunas autonomías, al tiempo que ha afirmado que las lenguas oficiales o cooficiales no deben ser un "requisito" para acceder a la función pública, sino "un mérito".

Vox ha rechazado la propuesta al tildarla de "política discriminatoria" contra ciudadanos y profesionales que pretenden acceder a la función pública y ha argumentado que el dominio de una lengua "resulta irrelevante en el desempeño" de las funciones, como por ejemplo en el ámbito sanitario, aunque ha ensalzado el deber del Estado de proteger, promover y respetar el patrimonio lingüístico que coexiste en todo el territorio, pero sin menoscabo del castellano.

ERC y EH-Bildu han opinado que el Estado no cumple con lo establecido en la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias ni con informes del relator de la ONU sobre el respeto al uso de lenguas oficiales o cooficiales, una cuestión que creen que vulnera derechos humanos y genera "obstáculos" para su uso en la administración de Justicia.

EH-BIldu ha precisado, a través de su senadora, que por ejemplo, cuando comenzó la crisis sanitaria en España por la pandemia no se tuvieron en cuenta otras lenguas ni se dictaron directrices en lenguas oficiales y cooficiales "en un estado de excepción" en el que solo se uso el castellano.