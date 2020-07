El sentimiento de desengaño por la política y el coronavirus, principales motivos de los vascos para no votar el 12J

Un 83% de los electores vascos tenía decidido antes de la campaña electoral que iba acudir a votar

Los principales motivos para no acudir a votar el pasado 12 de julio a las elecciones al Parlamento Vasco fueron el sentimiento de desengaño por la política, para un 23%, y el coronavirus para el 20%, según indica el sondeo postelectoral realizado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco.

El tema central de este estudio ha sido el comportamiento electoral de la población vasca en las elecciones autonómicas celebradas el domingo 12 de julio, un trabajo de campo realizado los días 13 y 14 de julio de 2020 a través de 886 entrevistas telefónicas.

Según el sondeo, la mayoría tenía decidido su comportamiento antes de la campaña y está conforme con su decisión. Quienes consideran que el voto es un derecho que se puede ejercer o no, son el 58%, alcanzando el porcentaje más alto desde el inicio de la serie en 2015. El porcentaje de quienes piensan que es un deber ha bajado del 41% --noviembre de 2019-- al 34% actual.

Además, un 48% de la ciudadanía afirma que suele votar siempre al mismo partido, este porcentaje asciende al 65% entre las y los votantes del PNV y al 59% entre las y los de EH Bildu. La fidelidad de voto es muy superior en Euskadi a la registrada por el CIS para España, donde un 18% afirma votar siempre al mismo partido y ascienden al 56% quienes votan a un partido u otro según el momento.

Un 83% de las y los votantes tenía decidido, antes de la campaña electoral, que iba acudir a votar, un 8% lo decidió durante la campaña, un 3% en la jornada de reflexión y un 6% el mismo día de las elecciones. La decisión de no votar se tomó algo más tarde, un 56% lo decidió antes de comenzar la campaña, un 16% durante la campaña, un 6% en la jornada de reflexión y un 18% el mismo día de las elecciones.

Respecto a quienes acudieron a votar, un 64% emitió su voto convencido, un 12% lo hizo "con ciertas dudas" y un 21% porque era la opción "menos mala". Los mayores de 64 años y, los votantes de PNV y EH Bildu destacan entre quienes emitieron su voto convencidos --fueron un 77%, 72% y 70%, respectivamente--.

Un 96% de las personas que acudieron a votar se muestran conformes con el voto emitido. Desde el Gabinete de Prospección Sociológica han destacado que este porcentaje ha sido superior al 90% en todos los sondeos postelectorales de Euskadi desde el 2011.

ABSTENCIONES

La abstención el pasado 12 de julio fue de un 47%. Entre las personas que se abstuvieron, un 19% afirma que vistos los resultados, preferiría haber acudido a votar. Este porcentaje asciende hasta un 24% en Álava y Guipúzcoa.

Los principales motivos para no acudir a votar fueron el sentimiento de desengaño por la política para el 23% --motivo que alcanzó el 44% en las últimas Elecciones Generales--; el coronavirus para el 20%; que ningún partido o político le convencía para el 12%; que votar no sirve para nada para el 9%; que estas elecciones, en concreto, no le interesaban para el 6%; y otras causas para el 28%.

El aumento de la abstención sigue la tendencia creciente del fenómeno desde las autonómicas de 2005, y además del desengaño y el coronavirus, se encuentran menor interés por estos comicios, que baja del 61% en el postelectoral de las Elecciones Generales de 2019 al 53% ahora.

También se detecta un menor seguimiento de la campaña electoral, con una disminución del consumo de información política y electoral en las semanas de campaña, tanto a por televisión, periódicos y radio, como por internet o redes sociales; un descenso del tiempo dedicado a hablar del tema de las Elecciones con la familia, los amigos y los compañeros de trabajo; y una menor consideración del voto como un "deber" ciudadano que ha disminuido del 41% en noviembre de 2019 al 34% actual.

Por otro lado, el 91% de la población vasca conoce que el PNV ha sido el partido más votado, y un 72% valora los resultados electorales positivamente, frente a un 18% que los valora negativamente. La valoración de los resultados actuales en Euskadi es más positiva que la de las Autonómicas de 2012 y 2016 que fueron 60% y 68%, respectivamente.

SITUACIÓN ECONÓMICA

El 52% de la población afirma que la situación económica actual de Euskadi es regular, el 26% que es buena o muy buena y el 19% que es mala o muy mala. La valoración es más positiva que la registrada por el CIS para España, donde el 74% la considera mala o muy mala.

No obstante, para las personas preguntadas, la opinión sobre la situación política es más positiva. El 42% afirma que es buena o muy buena, el 40% que es regular y solo el 13% que es mala o muy mala.

Un 53% de la población afirma haber tenido mucho o bastante interés en las elecciones eutonómicas del 12 de julio; el interés es algo menor respecto a las elecciones autonómicas de 2016 y 2012 --fueron un 56% y un 57%, respectivamente-- e inferior a la última convocatoria de Generales --61%--.

Respecto a la campaña electoral, un 57% de las y los encuestados la ha seguido al menos dos o tres días a la semana a través de la televisión; un 38% a través de los periódicos y un 30% a través de la radio.

Estos datos suponen una reducción "notable" respecto a las últimas Elecciones Generales de 2019, cuando la siguió un 66% en la televisión, un 49% en la prensa y un 42% en la radio. Además, un 45% la ha seguido a través de internet y las redes sociales, al menos de vez en cuando.

Estas elecciones han sido tema de conversación "habitualmente o de vez en cuando" con la familia para un 53%, con las amistades para un 43% y con los compañeros de trabajo o estudio para un 26%, lo que supone también una reducción considerable respecto a las anteriores elecciones autonómicas de 2016 y a las últimas elecciones generales de 2019.

En las Autonómicas fueron un 60%, un 51% y un 29%, respectivamente, quienes afirmaban lo mismo y, en las generales, un 67%, un 59% y un 39%, respectivamente.