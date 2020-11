El 'sí' a la independencia ganaría un referéndum con el 44,4% de votos en Cataluña, según el ICPS

El 42,2% de catalanes cree que el proceso soberanista acabará con un acuerdo de más autogobierno

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El 'sí' a la independencia ganaría un hipotético referéndum en Cataluña con el 44,4% de votos, mientras que habría un 33,3% en contra, el 18,5% no iría a votar, el 3,3% no sabe o no contesta, y el 0,5% votaría en blanco o nulo, según la encuesta anual del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales (ICPS), adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

La encuesta se hizo entre el 14 de septiembre y el 14 de octubre --cuando se inhabilitó al presidente de la Generalitat Quim Torra-- con una muestra de 1.200 personas y un margen de error de 2,8.

Los resultados a la pregunta sobre qué votaría 'si mañana se hiciera un referéndum para decidir la independencia de Cataluña' son parecidos a los de las últimas encuestas anuales del ICPS, aunque el apoyo al 'sí' ha bajado levemente.

En la de 2019 el 46% de los encuestados decía que votaría a favor y el 31,5% en contra, y en 2018 el 47,9% apostaba por el 'sí', y el 31,8% por el 'no'.

Pese a que el 'sí' a la independencia ganaría en un referéndum, la encuesta también pregunta si quiere que Cataluña sea un estado independiente o siga formando parte de España, y los resultados son opuestos: el 51,3% defiende mantenerse en España y el 41,8% la independencia, mientras que el 2,9% asegura que le da igual, el 2,9% no lo sabe y el 1,1% no contesta.

En otra pregunta, los encuestados deben responder cómo le gustaría que acabara el proceso independentista, y en otra cómo cree que acabará.

Así, el 45,2% quiere que el proceso soberanista acabe 'con un acuerdo con España para dotar Cataluña de más autogobierno', el 31,9% con la independencia, el 16,2% con el abandono del proceso, y el 6,8% no sabe o no contesta.

Estos resultados cambian en la pregunta sobre cómo cree que acabará, ya que el 42,2% considera que acabará con un acuerdo para que haya más autogobierno en Cataluña, un 26,7% con el abandono del proceso soberanista, el 22,1% no sabe o no contesta, y solo un 9,1% cree que acabará con la independencia de Cataluña.

VALORACIÓN DE LOS LÍDERES

El líder político catalán mejor valorado es el presidente de ERC, Oriol Junqueras, con un 5,14 de nota media, y es el único que aprueba, ya que la segunda mejor valorada es la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturós (CUP), con un 4,59, seguida del diputado 'cupaire' en el Parlament con un 4,51.

El vicepresidente de la Generalitat y previsiblemente el candidato de ERC a las elecciones catalanas, Pere Aragonès, obtiene un 4,49; la líder de los comuns en el Parlament y candidata a los comicios, Jéssica Albiach, un 4,2; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (comuns), un 4,1, y la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín (PSC), un 4,01.

También suspenden los expresidentes Quim Torra y Carles Puigdemont (JxCat) con un 3,93 y un 3,82 respectivamente; el líder del PSC, Miquel Iceta, con un 3,77; el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), con un 2,61; el presidente de los populares catalanes, Alejandro Fernández, con un 2,42, y el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, con un 2,01.