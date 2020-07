El Supremo de EEUU ordena a Trump entregar su declaración de la renta a un tribunal de Nueva York

El Tribunal Supremo de EEUU ha ordenado este jueves al presidente Donald Trump entregar sus declaraciones de la renta a un gran jurado de Nueva York, pero ha considerado que la Cámara de Representantes, controlada por la oposición demócrata, aún no puede acceder a esos documentos.

El fallo perjudica al mandatario, que se ha resistido durante todo este tiempo a hacer públicas sus declaraciones de impuestos, algo que sí han hecho todos sus antecesores a lo largo de la historia. Sin embargo, el periódico The New York Times sostiene que es probable que los documentos no lleguen nunca al público por las normas de secreto judicial.

La decisión de entregar los documentos al tribunal de Nueva York se ha aprobado por siete votos a favor y dos en contra. En una votación separada y que ha recibido el mismo resultado, los nueve jueves han impedido al Congreso acceder a los documentos financieros del presidente.

Trump había pedido al tribunal de máxima instancia anular la petición, la cual busca información de sus contables y banqueros, pero no del propio presidente. Los abogados de Trump alegan que es inmune ante toda investigación judicial durante su mandato.