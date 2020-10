El Supremo mantiene la condena al PP por Gürtel pero ve excesivas menciones a la caja B

Madrid, 14 oct (EFE).- El Supremo ha mantenido la condena al PP al pago de 245.492 euros como partícipe a título lucrativo por el caso Gürtel en una sentencia en la que, no obstante, considera excesivas las menciones de la Audiencia Nacional a la caja B del PP porque ese asunto no se juzgaba y no hubo acusación ni defensa.

Éste era uno de las cuestiones más controvertidas que estaba sobre la mesa de la Sala de lo Penal del alto tribunal, que ha estimado parcialmente el recurso del PP, aunque sin efectos prácticos. El tribunal no entra a modificar los hechos probados de la sentencia que provocó la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy.