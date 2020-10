El Tribunal de Cuentas detecta problemas para cobrar los gastos del voto rogado

Madrid, 27 oct (EFE).- Tres de cada cuatro personas que viven en el extranjero y que solicitan el voto rogado tienen problemas a la hora de recibir el reembolso de los gastos postales derivados de la solicitud que debe abonar el Ministerio del Interior.

Así se desprende del informe del Tribunal de Cuentas sobre los gastos electorales del Ministerio del Interior de los ejercicios de 2015 a 2017 que ha presentado este martes en el Congreso la presidenta del Tribunal, María José de la Fuente.

El informe expone que el 73 por ciento de los giros postales no fueron recibidos por los votantes y aunque los motivos de la no recepción no pueden achacarse al Ministerio del Interior, esta situación sí les afecta ya que, según detalla, se trata de un gasto ineficaz porque no alcanza su objetivo.

Preguntada por el destino final del dinero que no puede ser retornado, María José de la Fuente ha aclarado que se reintegra al Tesoro Público y ha explicado que los principales motivos por los que el votante no recupera el dinero son porque ha cambiado de domicilio, no ha recibido la comunicación del reintegro, expira el plazo para la retirada o decide no recoger el envío.

Para solucionar este problema, el Tribunal de Cuentas sugiere un procedimiento más eficiente para que se reintegre la devolución de los gastos a los electores españoles residentes en el extranjero, siguiendo, por ejemplo, las opciones que ha recomendado Correos como el uso de una cuenta bancaria.

El informe presentado hoy en el Congreso de los Diputados recoge la fiscalización de los gastos del Ministerio del Interior en la gestión y desarrollo de procesos electorales 2015-2017.

En lo referente a los comicios municipales, autonómicos y generales del 2015, destaca la ampliación de más de 99 millones de euros en la partida de gastos por la insuficiencia de los casi 188 millones presupuestados, debido al adelanto de las elecciones andaluzas y catalanas.