El TS desestima otro recurso de bebes robados sin entrar en la prescripción

Madrid, 8 jul (EFE).- El Supremo ha desestimado un nuevo recurso sobre un supuesto caso de bebés robados, el de un recién nacido en Huelva en 1992, al considerar que no cabe recurso porque nunca se imputaron hechos a una persona determinada, de manera que ni siquiera ha entrado a valorar la prescripción de los delitos.

En la sentencia, la Sala Segunda rechaza el recurso presentado por un particular de la asociación SOS Bebés Robados Huelva contra el auto de la Audiencia de Huelva que confirmó el sobreseimiento libre dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Huelva, por entender que los hechos denunciados estarían prescritos.

La asociación recurrió en virtud del artículo 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que cabe recurso de casación, únicamente por infracción de ley, contra autos de sobreseimiento libre (definitivo) que hayan sido dictados por la audiencia y cuando la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una resolución judicial que suponga una imputación fundada.

Sin entrar en el fondo de la cuestión, el alto tribunal se centra en aspectos más formales para explicar que no cabe recurso porque aunque se trata de un sobreseimiento libre (definitivo) confirmado por una Audiencia Provincial, no se dictó en el procedimiento un auto de procesamiento ni hubo una imputación formal de unos hechos a una persona determinada, como exige el artículo 848 de dicha Ley.

En su sentencia, el Supremo comparte que el fondo del recurso es "un asunto de gran repercusión social", pero explica que al concurrir causa de inadmisión del mismo, "no cabe examinar la cuestión de la prescripción cuestionada, para ofrecer soluciones a otros hipotéticos asuntos, soluciones que, además, no constituirían doctrina jurisprudencial y que se adoptarían sin oír los argumentos de las partes implicadas en esas otras eventuales causas".

El bebé supuestamente falleció durante el parto en hospital Manuel Lois de Huelva en 1992 y los médicos certificaron la muerte al tiempo que recomendaron a la madre que lo mejor es que no viera el cuerpo porque solo le causaría más dolor. Le practicaron una autopsia y guardaron tejidos del bebé.

Así, la familia no vio el presunto cadáver ni reclamó el cuerpo por "ignorancia" ya que en aquella época "nadie pensaba mal de los sanitarios", explicaron a Efe desde la asociación, por lo que tampoco fueron ellos los que lo enterraron en el cementerio.

Cuando en 2011 salió a la luz el asunto de los bebés robados, familia tomó conciencia de que su bebé pudo ser uno de ellos y tras una búsqueda, descubrió que el perfil genético de la madre no coincidía con las muestras de tejidos del bebé que se guardaron tras la autopsia, por lo que la familia acudió a SOS Bebes Robados Huelva que denunció los hechos en 2012 ante el Juzgado 2 de Huelva.

Pero el Juzgado acordó el archivo definitivo de las actuaciones al declarar los hechos prescritos y la Audiencia de Huelva confirmó esta decisión en dos ocasiones. Primero en 2012 al fijar la prescripción en 15 años desde el nacimiento del bebé y otra vez en 2018 cuando se reunieron para revisar los criterios a aplicar en supuestos casos de bebés robados.

Sin embargo, en esta segunda ocasión se dictó un voto particular. El presidente de la Sección Tercera de la Audiencia, Jose María Méndez Burguillo, consideró -en contra del criterio de sus compañeros- que el plazo de la prescripción computa desde que el afectado tenga conocimiento (si una persona no sabe que fue robada, no prescribe) y que el resto de delitos están subyugados al principal de detención ilegal o sustracción de menores.

La familia vio ahí una opción para que el Supremo abordara la prescripción si el recuso era admitido, pero al igual que sucedió con el caso de Inés Madrigal -esta vez por declararse extinguida la responsabilidad penal del recurrente al haber fallecido, el doctor Eduardo Vela- el alto tribunal deja esa cuestión sin resolver, que es clave para reabrir cientos de casos en los juzgados.