La junta electoral vuelve a apercibir a la Diputación de Ourense por una nota que el PSOE denunció por "partidista"

La Junta Electoral Provincial de Ourense ha vuelto a apercibir a la Diputación por una nota informativa colgada en su portal web en relación a los autónomos y que el PSOE denunció por "partidista".

En concreto, según la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, la junta electoral vuelve a acordar requerir a la Diputación para que "se atenga a lo acordado" previamente y proceda a reducir "al puro contenido institucional" la información y, si ello no fuera posible, que proceda a su retirada.

En todo caso, estima "no procedente" remitir las actuaciones a Fiscalía al no concurrir "motivos de fondo sobre un incumplimiento malicioso de lo ordenado por la junta, reiterándose en el contenido de la resolución dictada con fecha 15 de junio de 2020".

La Diputación Provincial, que dirige el popular Manuel Baltar, presentó un documento de alegaciones, al que también ha tenido acceso Europa Press, en el que, entre otras cuestiones, recuerda que, de acuerdo con la orden de "retirar el titular" de la nota de prensa original, se hizo y "El PSOE de Ourense en contra de los autónomos" se sustituyó por "Rodríguez Villarino en contra de los autónomos".

La institución esgrimió que no ha pretendido "desobedecer" ninguna orden y que entendió que, como el socialista Rafael Rodríguez Villarino no es candidato a las elecciones" del 12 de julio, no había intromisión de la Diputación "en el debate electoral". Además, pidió a la junta electoral concretar cualquier orden para poder ajustarse a la misma.

"IGNORAR CON ABSOLUTO DESCARO" A LA JUNTA

En un comunicado, los socialistas ourensanos han criticado la actitud de Baltar, al que acusan de "ignorar con absoluto descaro a la autoridad electoral y de seguir incumpliendo la ley convirtiéndose en un reincidente".

"Durante los pasados días, además de incumplir el requerimiento de la junta electoral, Baltar insistió intencionadamente en estas ilegalidades y publicó en la página web 'www.depourense.es' nuevos textos en el mismo sentido que el denunciado y que carecen del caracter institucional que debe concurrir en estos espacios informativos. Asimismo, las cuentas en Facebook y Twitter difundieron nuevamente publicaciones con esos mensajes", añaden los socialistas.