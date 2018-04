El ente electoral venezolano recuerda que "desestimular" voto es sancionable por la ley

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena, recordó hoy que "desestimular" el voto es un acto sujeto a sanciones al tiempo que solicitó a los medios de comunicación del país "equilibrio" en la cobertura de la campaña que comienza el día 22.

"Recordar que está prohibido en el reglamento, en la ley, que se desestimule el ejercicio del derecho al voto", declaró Lucena durante la rueda de prensa que ofreció en la sede central del organismo electoral en Caracas.

La principal alianza opositora, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), decidió hace semanas no presentar ningún candidato al considerar que los comicios no serán justos ni transparentes y desde entonces ha llamado a no votar para evitar "legitimar" el proceso impulsado por el Gobierno en el que Nicolás Maduro aspira ser reelegido.

La máxima responsable del ente electoral aseguró hoy que se están cumpliendo los puntos del acuerdo que se discutió en el diálogo político que se dio en Santo Domingo entre la oposición y el Gobierno de Venezuela y que el antichavismo no suscribió.

Este acuerdo fue rechazado en su momento por la MUD al considerar que no recogía las aclaratorias necesarias para lograr que estas elecciones se celebraran de forma justa y equilibrada, entre otras objeciones.

Lucena también solicitó hoy "equilibrio" a los medios de comunicación públicos y privados del país en la cobertura de la campaña electoral con vistas a las presidenciales que comenzará el 22 de este mes.

"Vamos a enviar una comunicación a todos los medios públicos y privados (...) recordándoles lo que es ley, que es garantizar el equilibrio en la cobertura de las campañas, asimismo les vamos a solicitar que haya garantías en los programas de opinión", señaló.

Advirtió, sin embargo, de que el organismo electoral, "no los puede obligar", pero que este equilibrio durante la campaña "es la mejor contribución responsable que pueden hacer los medios de comunicación" para apoyar el proceso electoral y "la paz del país".

Varios de los candidatos a la jefatura de Estado han mostrado su descontento por la cobertura que desde los medios públicos se hace al aspirante oficialista y actual presidente del país, Nicolás Maduro, frente al espacio que ellos reciben.

En este sentido Lucena sostuvo que durante la campaña cada candidato "van a tener 4 minutos en tiempo diarios de televisión y 3 minutos en la radio".

Además de Maduro, participarán en las elecciones del 20 de mayo el exgobernador del estado Falcón y antiguo militante chavista Henri Falcón, el religioso Javier Bertucci, quien se apartó de su ministerio para postularse, el empresario Luis Alejandro Ratti, y el ingeniero Reinaldo Quijada.