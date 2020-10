Elizo ya tenía en 2016 la certeza de un "entramado criminal" contra Iglesias

Madrid, 8 oct (EFE).- La exresponsable del equipo jurídico de Podemos y actual diputada de esta formación, Gloria Elizo, ha destacado que ya en 2016 el equipo legal del partido tuvo "la certeza de que había un entramado criminal" encargado de acabar con la trayectoria política del líder del partido, Pablo Iglesias.

Elizo, vicepresidenta tercera del Congreso, ha concedido una entrevista a Efe este jueves para dar su visión de un caso por el que el Tribunal Supremo podría investigarla, al igual que a Iglesias.

Ve "correcto" que el Supremo asuma el caso Dina, que estudia el robo del móvil de la exasesora del partido Dina Bouselham; por ello, pide que investigue, aunque no cree que logre nada. "Seguramente, archive", asegura.

Recuerda que durante la primavera de 2016 "se suceden continuos ataques a Podemos, a sus dirigentes y a Pablo Iglesias". Menciona el informe Pisa, un "informe falso" creado con dicha intención, y "el falso pago" al propio Iglesias en Granadinas.

Era "lógico", dice, que, a la vista de la falsedad de las informaciones, se investigara qué había detrás. A su juicio, lo que hay son unas "cloacas" y "una trama criminal".

Iglesias, por tanto, no inventa nada: "No hay ninguna capacidad ni política ni procesal de que una persona construya esto, si no existe un ataque previo a su figura".

Desmiente así uno de los supuestos a los que apunta el juez Manuel García-Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional: que Iglesias hizo una conexión "falsaria" entre el robo del móvil de su exasesora y la publicación en julio de 2016 de pantallazos de conversaciones guardadas en ese teléfono para obtener ventaja electoral.

La aparición de esos pantallazos "sorprende" en Podemos, reconoce Elizo, pues no saben en el partido "de dónde pueden venir". La asociación con el robo de la tarjeta del móvil de Bouselham, en noviembre de 2015, se produce después.

Esta asociación se va haciendo "paulatina", en palabras de la diputada y, por ello, se dirigen al juez instructor para que siga el rastro del móvil hasta que fue apagado. Según indica, "se vio que fue un robo mediatizado por algún tipo de servicio de información de la policía".

Acto seguido, remarca que el conocimiento de la tarjeta por parte del equipo legal de Podemos se produce en el verano de 2016.

Sin embargo, llega a manos de Iglesias a primeros de dicho año, según la investigación en marcha, y éste se la entrega a Bouselham más tarde.

Elizo ignora cuándo, así como que la tarjeta estaba dañada. Vuelve a apuntar a la existencia de una "trama criminal" contra Iglesias.

A tenor de varias declaraciones del excomisario José Villarejo, en cuyo domicilio, a raíz de un registro, la policía localiza archivos procedentes del móvil de Bouselham, en Podemos se va estirando un "hilo argumental" que da consistencia a la existencia de dicha trama.

"Había en ese momento mucha información con tendencia a ser asimilable con la llamada 'brigada política', lo que eran las cloacas; era palmario para nosotros", sostiene.

Elizo reclama no "desenfocar" la causa de "más interés": el denominado caso Tándem, relacionado con el de Dina Bouselham, y por supuesto con Villarejo, pues apunta a "la existencia de una estructura de poder diferente a la democrática y legítima".

"En este país -continúa- se han llevado a cabo operaciones para extraer el poder a quien democráticamente lo ostentaba. Esa trama la forman viejos herederos del franquismo, estructuras policiales y judiciales muy dañadas y medios de comunicación que han servido de correa de transmisión".

La vicepresidenta tercera del Congreso pide al Supremo que investigue, pero prácticamente descarta que imputen a Iglesias y a ella misma.

"Creo que seguramente archivará, porque creo que no hay datos objetivos" para dar continuidad al caso. Va más allá cuando asegura que "este tema estará completamente cerrado en pocos meses".

Gloria Elizo formó parte de la dirección de Podemos hasta junio de 2019. En su marcha "pesaron razones personales y políticas", matiza. Según explica, dejó de compartir la estrategia y consideró oportuno dejar paso a quienes sí la compartían.

Por entonces PSOE y Unidas Podemos negociaban en balde formar un Gobierno de coalición. No lo consiguieron y se repitieron las elecciones.

Elizo, no obstante, demanda una mayor implantación territorial del partido, más debate interno y más transparencia. Es, dice, "una tarea pendiente de la actual dirección". EFE

