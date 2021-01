Elkarrekin Podemos cree que ha faltado "tiempo" para negociar los Presupuestos vascos y niega que haya sentido "vértigo"

Gorrotxategi dice que no han decidido aún la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad de las Cuentas vascas

BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)

La portavoz del grupo Elkarrekin Podemos en el Parlamento vasco, Miren Gorrotxategi, ha señalado que tanto su formación como el Gobierno Vasco han negociado los Presupuestos con "sinceridad", aunque ha faltado "tiempo". Asimismo, ha rechazado que hayan tenido "vértigo" a la hora de alcanzar un pacto.

En rueda de prensa por vía telemática, Gorrotxategi ha analizado la negociación presupuestaria que en los últimos días ha mantenido la coalición con el Ejecutivo y que finalmente ha concluido este sábado sin acuerdo.

El Gobierno Vasco ha trasladado a Elkarrekin Podemos propuestas valoradas en 97 millones, aunque Gorrotxategi ha matizado que "más de la mitad de esa cifra eran compromisos adquiridos en el acuerdo del pasado año y que no han sido ejecutados".

No obstante, ha lamentado que no se haya podido alcanzar un acuerdo tras el tercer encuentro y ha indicado que desde Elkarrekin Podemos eran conscientes de que el proceso "no era fácil". "El Gobierno cuenta con mayoría absoluta y otro elemento que condicionaba el proceso era el tiempo, cuatro días escasos que dificultan la negociación", ha añadido.

Además, ha rechazado que la coalición haya tenido "vértigo" a la hora de acordar y ha reconocido que no está decidida aún la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad.

Tras afirmar que Elkarrekin Podemos tenía que intentar un acuerdo, ya que era "lo que la ciudadanía y el contexto de pandemia exigía", ha subrayado que era así su "obligación" intentar incidir en los Presupuestos.