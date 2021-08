Elorza (PSOE) advierte de que la alternativa al Gobierno de Sánchez es "el neofranquismo de Casado y Vox"

BILBAO, 1 (EUROPA PRESS)

El diputado del PSOE por Gipuzkoa y secretario de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE, Odón Elorza, ha asegurado este domingo que la alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez es "el neofranquismo" del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y de Vox.

Elorza ha respondido, de esta forma, al secretario general del PP nacional, Teodoro García Egea, que ha pedido a los votantes de Vox que apoyen a Casado en las próximas elecciones generales para poder desalojar a Sánchez del Palacio de la Moncloa, tras dar por amortizado a Ciudadanos. "La única decisión que hay que tomar en las próximas elecciones es Pablo Casado o Pedro Sánchez", ha señalado el dirigente popular.

A través de las redes sociales, el diputado socialista ha afirmado que García Egea, una vez más, "se vuelve a equivocar". "La alternativa a un Gobierno democrático y de transformaciones socioeconómicas de progreso --el que suman PSOE y Unidas Podemos-- será el neofranquismo de Casado y Vox", ha apuntado.

No es la primera vez que el ex alcalde de San Sebastián acusa en los últimos días de "neofranquistas" al actual líder de los populares y a la formación de Santiago Abascal. "Hay quien no lo quiere ver, pero el neofranquismo avanza de la mano de Casado y Vox. Sus ejes son la aversión a la democracia, la posverdad, el enemigo imaginario de España, su noción excluyente de patria, su conservadurismo rancio apoyado en iglesia y familia, y el autoritarismo", ha afirmado recientemente.