El embajador de Palestina en Uruguay pide llevar la causa palestina de vuelta a la ONU

El embajador de Palestina en Uruguay, Walid Abdel Rahim, manifestó hoy querer "devolver la causa palestina a Naciones Unidas (ONU), donde nació" y reclamó a Gran Bretaña que pida "perdón por el crimen que cometieron al apoyar la expulsión de los palestinos y convertirlos en un pueblo refugiado".

El embajador, el primero en el país suramericano tras el reconocimiento por parte del gobierno de Mujica del Estado palestino en 2011, criticó también la histórica Resolución de Partición de Palestina que, en 1947, aprobó la ONU, entonces bajo mandato británico, por la que quedaba dividida en dos Estados: uno judío y otro árabe.

"Una injusticia cometida por la comunidad internacional", opinó, sobre lo que consideró "un plan trazado" de antemano "para dar salida al problema judío en Europa".

En ese sentido, el diplomático llamó a una conferencia internacional para la resolución del conflicto y valoró, en tal caso, que Estados Unidos no estaría "apto para negociar", tras la decisión su presidente, Donald Trump, de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, lo que, a su juicio, evidencia que es "un aliado total" de Israel.

Por otro lado, el representante palestino cuestionó que "muchos grandes hombres" defiendan los derechos humanos, pero que "cuando toca a Palestina no pueden hablar".

"¿Por qué será?", se preguntó durante un acto celebrado en la sede de la principal central sindical uruguaya, el PIT-CNT, con ocasión del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

Asimismo, urgió a "todos los países a una solución a este problema" y reafirmó que su nación está de acuerdo "con la opción de paz y con lo planteado por Naciones Unidas", aunque el pueblo palestino no va a "dejar de resistir hasta se materialice el sueño de un Estado palestino independiente", y añadió que "no habrá paz ni seguridad en el Medio Oriente mientras no se resuelva" esa cuestión.

"En el diccionario de nuestro pueblo no existe la palabra rendirse, es nuestro derecho y lo defenderemos hasta el último palestino que viva", afirmó y apostilló que si su pueblo "hubiera olvidado un poco más su causa, ya Palestina no existiría".

Para Abdel Rahim, "Israel lo que pretende no es lograr paz, sino expulsar y eliminar de cualquier forma al pueblo palestino".

"Los ladrones nunca se sienten tranquilos", concluyó.