El embajador español en Venezuela dice que Rodríguez Zapatero merece respeto

El embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, dijo hoy que aunque es legítimo que una parte de la oposición venezolana no quiera que el exjefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, sea un mediador en el conflicto político venezolano, merece respeto.

"Es legítimo que haya una parte de la oposición que no se siente representada, que no lo quiera, pero (...) él es un señor que ha ayudado y que ha intentado ayudar, que lo habrá hecho mejor o peor, habrá errado o no habrá errado eso es cuestión ya de cada uno juzgarlo, pero yo creo que merece un respeto, eso sí", dijo.

En una entrevista con la emisora privada Onda, el diplomático español destacó que en un momento dado Rodríguez Zapatero -que ha sido criticado por varios opositores en las últimas semanas- trabajó "muy duramente" por Venezuela y que "eso hay que reconocérselo".

"Yo creo que en muchos casos ha contribuido digamos de forma positiva, ha trabajado mucho para la liberación de presos políticos, en el caso de Lorent Saleh -liberado el pasado 12 de octubre por gestiones del secretario de Estado para Iberoamérica de España, Juan Pablo Laigleisia- en el pasado él ha abogado en diversas ocasiones por el propio Lorent ante el Gobierno", dijo.

Sin embargo, Silva indicó que el papel de Rodríguez Zapatero actualmente depende de las partes, pues considera que "si hay una de las partes que no lo quiere" o que no confía en él, eso hará "muy difícil que pueda seguir colaborando".

Asimismo, reiteró que España no cree "en ninguna solución que no sea democrática, pacífica y negociada" para el conflicto venezolano y que se deben tender puentes "porque evidentemente las posturas polarizadas al final solo conducen a un enrocamiento cada vez mayor".

Silva añadió que para España es muy importante Venezuela y que, por ello, el país europeo no se puede quedar impasible ante la situación en la nación caribeña, y añadió que España trabaja en alianza con la Unión Europea (UE) con respecto al tema venezolano.