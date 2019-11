El embajador ruso tilda de "fantasía" las informaciones sobre agentes rusos en el 'procés'

El embajador de Rusia en España, Yuri Korchagin, ha desdeñado las informaciones que apuntan a la presencia en Cataluña de un grupo ligado a los servicios de inteligencia rusos: "En el espacio mediático de Europa Occidental y EEUU circulan fantasías diversas sobre grupos que llegaron por dos horas y luego se fueron".

Korchagin ha concedido una entrevista a las agencias rusas Sputnik, RIA Novosti y Tass --ambas oficiales-- en la que se muestra indignado por las informaciones y afirma que hay "fuerzas que buscan socavar las relaciones de amistad entre Rusia y España, que se desarrollan de modo positivo". La Embajada rusa en Madrid ha difundido el contenido de las entrevistas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, investiga en diligencias secretas la relación entre un supuesto espía ruso experto en sabotajes y miembro de una facción desestabilizadora, con los miembros del Equipo de Respuesta Táctica (ERT) de los Comités en Defensa de la República detenidos el pasado mes de septiembre y en prisión provisional, según informaron fuentes de la investigación a Europa Press.

En concreto, las pesquisas se centran en la brigada 29155, una facción del Departamento Central de Inteligencia de Rusia (GRU) que se habría estado desplegando en Europa Occidental durante más de una década con el objeto de desestabilizar distintos Estados y que podría estar interviniendo en Cataluña, tal como avanzó 'El País'.

Se investiga, en concreto si el ERT iba a reunirse con miembro de la 29155 de alta gradación que opera bajo el pseudónimo de Sergey Fedotov, que ya había estado antes en Cataluña.

"UN TURISTA LLEGÓ Y LUEGO SE FUE"

"Un turista llegó y luego se fue. Algo realmente muy raro", ha ironizado el jefe de la misión diplomática rusa en España y recoge la agencia Sputnik.

Además, ha pronosticado que aparecerán nuevas publicaciones con un contenido similar, "tras lo cual aparecerán ciudadanos preocupados, o alguien más, que preguntarán al Gobierno por qué mantiene silencio". Por eso, cree que "los españoles, que no padecen de miopía política, deben pensar en que el inicio de la promoción de esas noticias no solo puede tener efecto exterior, sino también interior".

En opinión de Korchagin, la aparición de este tipo de informaciones, sobre presencia de agentes rusos y sobre la cooperación entre los dos países contra las 'fake news' es por sí misma un motivo para que se reúna el grupo bilateral contra la desinformación.

Se trata del grupo los dos ministros de Exteriores, Josep Borrell y Serguei Lavrov, acordaron crear en abril de 2018, pero que no ha llegado a constituirse. Según el embajador, lo previsto es que ese grupo reúna en caso de que aparezca una nueva información sobre la "huella rusa", así que la aparición de estas noticias "puede ser un incentivo para reunirse y averiguar quién está detrás".

El Ministerio de Asuntos Exteriores español afirmó este jueves que el hecho de que el grupo no se haya creado no quiere decir que no se coopere contra la desinformación y, de hecho, subrayó que desde octubre de 2017 ha bajado el nivel de desinformación desde territorio ruso.

RUSIA TAMBIÉN PROTESTÓ EN 2017

Según el relato de Korchagin, Lavrov propuso a Borrell la creación de este grupo de trabajo precisamente porque a finales de 2017 se publicaron noticias sobre implicación de 'hackers' de origen ruso en torno al proceso independentista catalán, informaciones que, según Rusia, eran falsas.

En aquel momento, el Gobierno de Mariano Rajoy hizo suyos algunos informes que situaban en "territorio ruso" a los promotores de ciertos mensajes en redes sociales y el embajador respondió tachando de "aberración" cualquier acusación a Rusia de intentar interferir.

Igual que entonces, el diplomático ha recordado ahora la posición oficial que Rusia mantiene desde 2017 y que señala que "partiendo de los principios básicos del derecho internacional, considera que los sucesos en Cataluña son asuntos internos de España".

"Esperamos que la situación sea solucionada a través del diálogo, en el marco estricto de los intereses de una España unida y próspera, con el respeto de las garantías de los derechos y las libertades de los ciudadanos de este país", añade la posición oficial rusa.