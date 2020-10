Embajador pide a los políticos colombianos no involucrarse en las elecciones de EE.UU.

Bogotá, 26 oct (EFE).- El embajador de Estados Unidos en Bogotá, Philip Goldberg, instó este lunes a los políticos colombianos a no involucrarse en las elecciones presidenciales de su país, que se celebrarán el próximo 3 de noviembre.

"El éxito de relaciones entre EE.UU. y Colombia a lo largo de muchos años ha sido basado en apoyo bipartidario. Insto a todos los políticos colombianos evitar involucrarse en las elecciones estadounidenses", expresó Goldberg en un mensaje enviado en la cuenta de Twitter de la embajada.

La declaración del diplomático ocurre semanas después de que Juan Manuel Santos, presidente de Colombia entre 2010 y 2018, asegurara en un foro que recibió comentarios desde Washington sobre la supuesta relación de funcionarios del Gobierno de Iván Duque con la campaña de Donald Trump.

"Me han llamado de Washington y me han dicho (...) 'hay voceros del Gobierno actual de Colombia que están llamando a la campaña de Donald Trump a ver cómo pueden ayudar'", expresó Santos en septiembre durante un foro de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia).

El exmandatario, nobel de Paz de 2016, aseguró que eso "es muy grave porque no solamente es ilegal, sino que eso genera una reacción del Partido Demócrata que ya sabe que eso esa sucediendo, que va a romper la política bipartidista".

COLUMNA DE REPRESENTANTES DEMÓCRATAS

La declaración de Goldberg también sucede dos días después de que los congresistas demócratas Gregory Meeks y Rubén Gallego criticaran a políticos colombianos como los senadores María Fernanda Cabal y Carlos Felipe Mejía y al representante a la Cámara Juan David Vélez, todos del partido oficialista Centro Democrático, por su apoyo a Trump.

"Políticos como los senadores María Fernanda Cabal y Carlos Felipe Mejía y el congresista Juan David Vélez -ciudadano colombo-estadounidense, a quien podríamos esperar que participara más razonablemente en la democracia estadounidense- han recurrido a las redes sociales, y uno a la prensa, para tomar partido en la próxima elección presidencial de EE.UU.", expresaron Meeks y Gallego en una columna publicada por CNN.

Igualmente mencionaron que el senador izquierdista Gustavo Petro, de la lista de la Decencia, también intervino y manifestó su preferencia por el candidato demócrata, Joe Biden.

"Por el bien de nuestros países, este tipo de comportamiento tiene que terminar ahora. Por supuesto sabemos que los individuos que han intervenido recientemente en nuestras elecciones difícilmente hablan por todos. La mayoría de políticos colombianos, incluidos los que están en el Gobierno, continúan respetando nuestras instituciones y proceso democrático", añadieron.

Tras la publicación de la columna, Vélez, representante a la Cámara de los colombianos que viven en el exterior, dijo: "Siguen algunos sectores de personas que se sienten muy 'demócratas' buscando callarme porque no comparten mis posiciones políticas e ideológicas. Es totalmente válido que no lo hagan, pero inaceptable que me quieran callado".