El empresario amigo de Puigdemont se acredita como senador del JxCat

El empresario Josep Maria Matamala, amigo personal del expresidente catalán Carles Puigdemont, del que no se ha separado desde que huyó a Bélgica, ha presentado este jueves sus credenciales como senador electo de JxCat por Girona para defender a los "presos políticos" y "exiliados" catalanes y también el diálogo.

Antes de entrar en el Palacio del Senado, "Jami" Matamala ha hecho unas breves declaraciones en las que ha dejado claro que los objetivos que defenderá desde su escaño son "la libertad para los presos políticos, los exiliados y el diálogo".

No ha ocultado que su incorporación a la Cámara Alta le va a proporcionar una inmunidad parlamentaria que, a su entender, le permitirá "corregir" la "injusticia" que supone tener "una causa abierta" contra el independentismo, algo que, según ha remarcado, "no tiene ningún sentido" y "no lo entiende nadie".

En su caso, está pendiente de ser citado por encubrimiento de rebelión porque él era una de las cuatro personas que acompañaban a Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania, un asunto sobre el que ha planteado el interrogante de si "el pueblo llano" puede entender que "dar soporte a un amigo" sea "encubrimiento".

Entre tanto, el empresario gerundense ha hecho hincapié en la falta de diálogo sobre el conflicto catalán e incluso ha responsabilizado al líder del PSC, Miquel Iceta, de haber impedido este diálogo, uno de los motivos por los que ha justificado el veto de JxCat a su designación como senador autonómico, imprescindible para que el próximo día 21 pudiera ser elegido presidente de esta Cámara.

En este sentido, ha afirmado que no pueden respaldar a alguien "que ha dado apoyo al 155" y que Iceta es "responsable" de que haya "presos políticos" y se ha preguntado: "¿Cómo puedo dar apoyo a alguien que lo que quiere es nuestra cárcel, que perdamos nuestra dignidad, que no respetemos la decisión del pueblo soberano?".

Asegura Matamala que "en Europa" no entienden lo que está pasando con los independentistas catalanes procesados y encarcelados, y ha advertido de que "el relato que viven los españoles no es el mismo que saben en estos momentos los europeos".

Josep Maria Matamala ha acudido a acreditarse en el Senado acompañado del hasta ahora portavoz del PDeCAT en la Cámara Alta, Josep Lluis Cleries.

En las pasadas elecciones generales, Junts per Catalunya obtuvo dos senadores electos, el propio Matamala por Girona y Maria Teresa Rivero, por Lleida, que se suman a los dos senadores autonómicos catalanes que el PDeCAT tiene en la Cámara Alta.