El empresario alemán que pidió cárcel para Torrent asegura que "los alemanes atacan a la UE al no confiar en España"

El empresario alemán ha reprochado que se estudie tanto el 'caso Puigdemont' cuando en muchas otras euroórdenes que se tramitan entre ambos países "no se investiga demasiado". En su opinión, "se está actuando de dos formas distintas".

"No nos toman en serio (a España) y tienen que hacer de policía mundial, tienen que comprobar lo que han hecho estos españoles que nos mandan aquí esta euroorden para ver si esta correcto. Esto no son formas entre aliados en la Unión Europea, esto no es la idea europea, por eso los alemanes están atacando a la Unión Europea por no confiar en España", ha afirmado Karl Jacobi en una entrevista a Antena 3 recogida por Europa Press.

Además, ha afirmado que existen pruebas que deberían haberse dado a los jueces alemanes para que se dieran cuenta de la situación que se vivió en Cataluña durante el 1-O y la posterior declaración de independencia. "Hay que pasar las pruebas a los jueces alemanes y hay que explicar estas pruebas para que se den cuenta de lo que ha pasado aquí", ha apostillado.